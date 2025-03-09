美準國防次長憂若向澳洲出售潛艦 不利美軍協防台海

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國國防部次長提名人柯伯吉表示，他擔心若向澳洲出售潛艦，可能導致美國海軍「面臨難題」，因為一旦包括台灣在內的第一島鏈爆發衝突，這些潛艦可能「無法在適當時間出現在適當地點」。

英國「衛報」（The Guardian）報導，根據澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）於2021年簽署的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議，美國將向澳洲出售3至5艘維吉尼亞級（Virginia-class）常規武裝核動力攻擊潛艦（SSN），第1艘預計於2032年交付。

先前就曾坦言對AUKUS存疑的柯伯吉（Elbridge Colby）在他提供給聯邦參議院軍事委員會（Armed Service Committee）人事聽證會的口頭和書面證詞中表示，澳洲確實是美國的「核心盟友」，「即使在我們認為較不明智的戰爭中，澳洲也與我們站在一起」。

柯伯吉表示他支持「授權（銷售武器）給澳洲盟友」，並稱「讓他們（澳洲）擁有攻擊潛艦是個好主意」。

但他又話鋒一轉表示，「未來幾年內，發生衝突的實際威脅仍在」，尤其是包含台灣、日本、菲律賓以及印尼婆羅洲在內的「第一島鏈」沿線。

柯伯吉告訴聽證會：「我們的攻擊潛艦…對台灣或其他地方的防禦都是可行且實際的選擇，絕對有其必要性。」

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柯伯吉指出：「因此，我們若能在充足時間內生產足夠的攻擊潛艦，那就沒問題。但我們若做不到，（向澳洲供應潛艦）就會變成非常棘手的問題，因為我們不希望美軍處於下風或變弱。再者，若潛艦未在適當時間出現在適當地點，情況可能變得更糟。」

去年8月，柯伯吉曾在社群媒體發文稱：「AUKUS原則上是個很棒的想法，但我對其實踐層面存疑…在適當的時間和地點，如果到場的維吉尼亞級攻擊潛艦數量不夠，那根本就是瘋了。」（譯者：洪啓原/核稿：施施）1140309