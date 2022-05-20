800公斤大鱷魚「預言」 澳洲選後政黨輪替

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（中央社記者丘德真雪梨20日專電）明天是澳洲國會大選投票日，北領地一隻鱷魚「預言」選後會政黨輪替，牠「預言」總理莫里森（Scott Morrison）將要下台，工黨領袖艾班尼斯會擔任澳洲總理。

北領地新聞（NT News）網站今天報導，在距離北領地（Northern Territory）首府達爾文市（Darwin）市中心10公里的鱷魚公園（Crocodylus Park）內，一隻35歲重600至800公斤、名叫「斑點」（Speckles）的鱷魚在園方安排的一場儀式中「預言」大選結果。

報導說，鱷魚公園工作人員分別以兩條繩子吊著兩片生肉；同時在生肉上方，分別掛著現任總理莫里森和最大反對黨工黨（Labor）領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）的照片，讓「斑點」選擇牠看好的候選人。

報導提到，「斑點」靠近並檢視肉塊後，先稍為嚐試「莫里森」的滋味；不過未咬下「莫里森」。「斑點」接著轉向「艾班尼斯」，然後大口吞下。

報導說，「斑點」的行為顯示這次大選雙方選情吃緊；不過，「斑點」還是看好工黨，認為艾班尼斯將擔任總理，莫里森爭取連任會失敗。（編輯：郭中翰）1110520