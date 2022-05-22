澳洲新政府三挑戰 氣候變遷、通膨及對外關係

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（中央社記者丘德真雪梨22日專電）澳洲工黨在昨天大選中勝出；工黨領導人艾班尼斯即將擔任澳洲總理。預料有關氣候變遷政策、通貨膨脹以及澳洲對外關係等議題，將會是艾班尼斯政府所要面臨的最大挑戰。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）將於23日在首都坎培拉宣誓成為澳洲第31任總理。艾班尼斯之所以趕在明天宣誓上任的原因之一，是為了趕上24日以澳洲總理的身分前往日本，出席於東京舉行的美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會。

據九號電視台（Nine）網站今天報導，艾班尼斯指「四方安全對話」對澳洲來說，是「絕對優先」事項。他表示要趁著出席「四方安全對話」的機會，向全世界宣示澳洲已出現政黨輪替，澳洲將會有多項政策改變，尤其是關於氣候變遷的政策，將會出現大改變。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）網站今天刊登澳洲前外交部長唐納（Alexander Downer）投書；唐納指出，對付氣候變遷是工黨在這次選戰中的主要訴求之一，但艾班尼斯以及工黨並未提出明確對付氣候變遷的做法。

唐納提到，澳洲自2005年以來碳排放已降低20%，比紐西蘭和加拿大的減少碳排放幅度還要高；如果還要更進一步減少碳排放的話，目前已經高居不下的能源價格勢必再被推高。對此，工黨以及艾班尼斯目前尚未提出因應策略。

唐納相信，要是能源價格再被推高，難免讓通貨膨脹加劇，牽動澳洲民眾生活費用增加；這將會是未來工黨政府是否能持續獲得民意支持的重大考驗。

工黨承諾在2030年減碳排放43%，要如何兌現承諾同時避免對經濟造成負面衝擊，本來已經是一大挑戰。但讓情況更加複雜的，是由於工黨並未取得過眾議院過半議席，故此工黨需要小黨和無黨藉獨立議員的支持，未來工黨很可能還要更進一步擴大減碳排放幅度。

例如，據ABC今天報導，工黨致力爭取支持的新當選獨立議員萊恩（Monique Ryan）表示，工黨的減碳排放力度並不足夠；如果工黨要贏取她的支持，必須將2030年前減碳排放的目標設定在60%或以上。

而工黨另一個致力爭取支持的對象，是贏得眾議院3席的綠黨（Greens）；據綠黨網站資指出，該黨更主張要在2030年前達到減碳排放75%。

故此，到底要如何擺平小黨和無黨藉獨立議員在氣候變遷議題上的訴求，同時抑制能源價格以及通貨膨脹問題，將會是困擾艾班尼斯政府難題。

對於未來工黨政府是否能抑制通膨的問題，輿論有所疑慮。「澳洲金融評論報」網站19日刊登分析報導指出，工黨不單只未能提出任何對付通膨措施，相反工黨選前承諾將會擴大聯邦政府開支，可能造成通膨加劇。

報導提到，澳洲通膨高達5.1%，但是失業率3.9%的歷史新低點，意味著經濟強勁，再加上在全球性通膨和利率上漲陰影之下，澳洲政府本來應該節制公共開支以壓抑通膨；但工黨卻承諾聯邦政府開支將會增加160億澳元（約新台幣3350億元），大筆「熱錢」流入市面，恐怕會讓通膨火上加油。

澳洲金融評論報今天報導，候任工黨政府財政部部長查默斯（Jim Chalmers）表示，澳洲通膨已到達「瀕臨失控」的地步，而澳洲實質薪資成長幅度已是22年來最低水準。

查默斯坦承，如何在抑制通膨的同時，又推高實質薪資成長，將會是未來工黨政府所要面對的重大挑戰。

另外，在澳洲對外關係方面，特別是澳、美、中三方關係，未來澳洲工黨政府首先要準備的，是今年11月美國期中選舉後可能出現的情勢變化。

「澳洲金融評論報」網站19日刊登報導指出，由於澳洲政府和美國拜登政府在多項議題上立場接近，預料在工黨上台後前半年，澳、美關係將不會出現重大轉變；不過，在11月美國國會中期選舉後，情勢或許會稍為變化。

美國華府保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）學者克羅寧（Patrick Cronin）向澳洲金融評論報表示，如果共和黨在11月期中選舉後能夠控制美國國會的話，那麼美國將會對中國採取更為強硬的力度；同時，美國對氣候變遷議題的重視程度亦將會降低；到時候，美國和澳洲工黨政府之間的立場，將會有「較顯著的差異」。

不過，美國眾議院議員摩爾（Blake Moore）向「澳洲金融評論報」表示，由於美國、英國和澳洲目前共同面對的是中國對區域穩定和國際秩序構成威脅；故此他相信，澳洲會與美國和英國保持同一陣線。

曾任美國國務卿顧問、目前於華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）擔任澳洲所所長的厄德（Charles Edel）向澳洲金融評論報表示，他相信未來澳洲工黨政府與前任政府在中國政策上大致相同，僅是措詞語調上的差異而已。

華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）亞洲研究中心主任羅曼（Walter Lohman）向澳洲金融評論報表示，美國保守派一般較為樂見自由黨國家黨聯盟（Coalition）領導澳洲政府；同時對澳洲工黨的態度有所保留。

但羅曼同時指出，他注意到曾經有澳洲工黨人士致力推動與美國安全合作；例如在2011年美國與澳洲達成美軍輪駐澳洲北部達爾文協議，當時推動有關協議的就是前工黨領導人，以及時任澳洲駐美國大使比茲利（Kim Beazley）；而當時澳洲亦正是由吉拉德（Julia Gillard）所領導的工黨政府執政。（編輯：高照芬）1110522