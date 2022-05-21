澳洲新總理矢言促進全國團結 將出席Quad峰會

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（中央社雪梨/倫敦21日綜合外電報導）澳洲勞工黨在今天大選贏得勝利，即將接任總理的黨魁艾班尼斯在勝選後表示，他要促進澳洲人民團結。他還說自己將出席在日本舉行的「四方安全對話」（Quad）領袖峰會。

勞工黨（Labor）在艾班尼斯（Anthony Albanese）帶領下，睽違9年重返澳洲執政舞台。英國首相強生（Boris Johnson）已向艾班尼斯發出祝賀。

稍早澳洲現任保守派總理莫里森（Scott Morrison）也表示，他已致電艾班尼斯承認敗選，並向對方道賀

路透社報導，艾班尼斯今天晚間離開家門、準備前往勞工黨在雪梨的勝選慶祝活動會場時告訴記者：「我要團結國家。」

他說：「我認為民眾想要團結起來，尋找我們共同的利益，期望那份目標一致的感覺。我想民眾已經受夠分裂，他們想要國家團結，而我有意帶領這個方向。」

法新社報導，強生今天除了恭賀艾班尼斯勝選，還承諾要在貿易事務及促進全球環保上與對方攜手合作。

英國首相官邸表示，強生在給艾班尼斯的祝賀訊息中說：「我們兩國擁有長久的合作歷史，也有光明的合作未來。」（譯者：張正芊）1110521