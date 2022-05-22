學者：澳洲新政府將續親美路線 台灣可著力文化外交

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（中央社記者黃雅詩台北22日電） 澳洲大選變天，中間偏左的澳洲工黨擊敗執政的右派聯盟黨。澳洲國立大學講師宋文笛認為，澳洲新政府在美中角力仍將維持「選邊美國」戰略，台灣不需憂慮澳洲轉向親中，反可針對東南亞、大洋洲議題加強台澳文化外交合作。

宋文笛今天接受中央社記者訪問表示，澳洲工黨（ALP）政府上台，戰略的延續性應大於改變，澳洲親美是兩黨共識，工黨政府應會延續既有的親美立場，但可能在戰術和修辭層次稍做調整，例如對中國減少挑釁或刺激性發言。

宋文笛表示，中澳關係從2017年開始急轉直下，澳洲對中國的定位從經貿夥伴變成安全威脅，隨著美中關係惡化，澳洲更加和美國對中競爭的戰略主軸綁定，集大成的體現是2021年9月簽署的AUKUS澳美英三邊安全協議。

宋文笛指出，AUKUS 是確保澳洲親美路線的重要誘因，AUKUS 協議涉及澳洲單方廢棄與法國的柴油潛艇合作協議，轉向英、美尋求技術轉移核能潛艇技術。核能潛艇項目工程浩大，即便樂觀評估，也要到 2040年左右才能有成果，因此可確保在此之前，澳洲在政治戰略上必然和美國同行。

此外，宋文笛表示，中國對澳洲實施多項經貿制裁，若中國不停止制裁，澳洲任何政黨政治領袖都很難主動對中國示好，因此改善中澳關係須由北京發動，但北京有內部政治時間表，時機上恐需等到秋季的二十大過後，才有改弦易轍空間，屆時距離澳洲大選已久，是否還有機會「重置」中澳關係，有待觀察。

宋文笛認為，工黨政府對中國外交的差異，主要可能是外交修辭將緩和化，舉例來說，工黨未必會直指中國是「威脅」 （threat），而會參雜以相對委婉的詞彙，例如「嚴重關切」 （concern），以保留檯面下的外交交流空間。

宋文笛表示，台灣與澳洲工黨政府可望加深文化外交合作，因為工黨的選票基礎是經濟弱勢、移民和女性，工黨政府將更重視東南亞、大洋洲。具華裔血統的工黨準外交部長黃英賢 （Penny Wong）特別強調氣候變遷議題的重要性，準新任總理艾班尼斯 （Anthony Albanese）也已宣布，將以4年為期，撥款5億2500萬澳幣援助太平洋島國與東帝汶 （East Timor）。

宋文笛表示，工黨宣布將創建新職位「第一民族大使」 （Ambassador for First Nations Peoples），以深化澳洲與包含南島民族的各國原住民社群文化交流，以社會對社會方式讓外交關係向下扎根，這對南島文化深厚的台灣，也是很好的拓展文化外交機會。（編輯：林淑媛）1110522