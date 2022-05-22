澳勞工黨或無法取得絕對多數 獨立派將舉足輕重

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（中央社雪梨22日綜合外電報導）澳洲國會大選獨立派贏得空前支持、導致保守派聯合政府長達10年的執政篤定終結後，勞工黨（Labor Party）可望籌組下屆政府，不過這個新政府可能無法在眾議院掌有絕對多數。

電視頻道今天報導，目前還有約12個選區票數相當接近，仍難判定由誰勝出，中間偏左的勞工黨在151席的眾議院，距離過半數的76席仍差4至5席。

由於獨立派在執政聯盟主力自由黨（LiberalParty）傳統票倉表現突出，勞工黨黨魁艾班尼斯（Anthony Albanese）可望成為澳洲第31位總理。獨立派與綠黨（Greens）此次表現亮眼，除了在自由黨重鎮大有斬獲，在許多席次的選戰也瓜分不少勞工黨選票。

財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）可能敗給獨立派的萊恩（Monique Ryan），成為敗選的最高層級部長之一。

艾班尼斯昨晚發表勝選演說指出，希望在明天與部分高層宣誓就職，之後前往東京，參加24日的「四方安全對話」（Quad），會晤美國、日本與印度領袖。

勞工黨副黨魁馬勒斯（Richard Marles）表示，勞工黨仍可能贏得足夠席次來獨立執政。

官方結果可能還要數天才會公布；澳洲今天下午將開始為創紀錄的270萬張郵寄投票進行計票，比前一次選舉提前2天。

如果出現「僵局國會」（hung parliament）狀態，也就是沒有任何政黨取得單獨執政所需的眾議院過半席次，獨立派將在制定政府的氣候變遷政策、以及致力成立國家反貪腐委員會上扮演重要角色。

隨著現任澳洲總理莫里森（Scott Morrison）為敗選負責已宣布辭去自由黨領袖的職務、以及佛萊登柏格可能敗選，國防部長杜登（Peter Dutton）可能成為領導自由黨的最佳人選。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110522