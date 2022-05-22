澳洲變天 太平洋島國領袖恭喜勞工黨黨魁艾班尼斯

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（中央社雪梨22日綜合外電報導）中間偏左的澳洲勞工黨在聯邦大選擊敗執政近10年的保守派政府，索羅門群島（Solomon Islands）今天向勞工黨黨魁艾班尼斯（Anthony Albanese）道賀，並表示兩國雙邊關係「仍有許多工作要做」。同時，鄰近的太平洋島國斐濟也對勞工黨提出的氣候政策表達歡迎之意。

儘管計票作業還在進行，艾班尼斯表示，他將於23日宣誓就任澳洲第31任總理，翌日參加在東京舉辦的四方安全對話（Quad），屆時將和美國總統拜登（Joe Biden），以及日本首相與印度總理會面。

在這次澳洲大選中，索羅門和中國簽署安全協定成了即將下台的澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的主要選舉議題，西方盟友憂心索羅門將成為中國軍方在太平洋的門戶。

當地媒體報導，中國外長王毅預計本週將訪問索羅門群島。路透社未能向索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）辦公室尋求證實。

蘇嘉瓦瑞在聲明稿中表示，他和他的國家「仍然是澳洲堅定友人和首選的發展夥伴」。

索羅門群島感謝澳洲多年來在財政、醫療和安全方面的協助，他還提到，「然而仍有很多工作要做」。

蘇嘉瓦瑞已致函艾班尼斯，並「向他保證將在艾班尼斯任期內將索羅門和澳洲關係提升到另一層次」。

斐濟總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）在推特發文恭喜艾班尼斯，並寫道：「在你諸多支持太平洋的承諾中，沒有比氣候優先計畫更受歡迎。」

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，她今天已致電艾班尼斯，並表示兩國將持續合作「深化和我們在太平洋親密友邦的夥伴關係，並推進我們在世界舞台的利益」。

阿爾登表示：「澳洲和紐西蘭攜手的時候是我們的盛世。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110522