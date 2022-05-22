艾班尼斯將任澳洲總理 誓擺脫氣候行動後段班、修補海外形象

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即將成為新任澳洲總理的艾班尼斯（中）22日誓言讓澳洲脫離氣候行動後段班，並將修補澳洲和世界其他國家的關係。（圖取自facebook.com/AlboMP）

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（中央社雪梨22日綜合外電報導）即將成為下任總理的艾班尼斯，今天誓言讓澳洲脫離氣候行動後段班，並將修補澳洲和世界其他國家的關係；同時艾班尼斯也忙著籌組新政府，趕赴即將在東京舉行的四方安全對話。

艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的澳洲勞工黨在聯邦大選擊敗執政近10年的保守派政府，他表示，澳洲政治將進入更公平、更環保、較不好鬥的時代。

59歲中間偏左的勞工黨黨魁艾班尼斯表示：「我想要改變這個國家。我想要改變這個國家政治運作的方式。」

艾班尼斯的勞工黨能否贏得足夠的國會席次成為絕對多數，或是否必須尋求獨立派和小黨的支持，目前還不明朗。但艾班尼斯和重要閣員預料將在23日宣誓就職，以便參加在日本東京舉行的四方安全對話（Quad），參加和日本、印度與美國領袖的峰會。

艾班尼斯表示，這個峰會對澳洲是「絕對優先」，同時也是「向世界傳遞訊息的機會」。他說，海外夥伴可以預期全面的改變，「尤其是關於氣候變遷，以及我們就這些議題和世界的接觸」。

近年來，城市因尤加利樹森林燜燒籠罩在霧霾中以及珊瑚礁白化等畫面，已讓澳洲成為氣候變遷帶來破壞的最佳範例。艾班尼斯承諾將以更積極的減排目標，讓這個陽光國度成為再生能源強國。

艾班尼斯24日結束和美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄以及印度總理莫迪（Narendra Modi）的四方安全對話峰會後，他說，他將於25日返回澳洲，「接下來，我們要辦正事。」

外國領袖紛紛向艾班尼斯道賀，尤其是鄰近的太平洋島國，這些國家受到海平面上升的影響，面臨危急存亡之秋。

斐濟總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）在推特發文恭喜艾班尼斯，並寫道：「在你諸多支持太平洋的承諾中，沒有比氣候優先計畫更受歡迎。」

其他國家則將密切注意艾班尼斯擔任總理，對於中國的態度是否沒那麼強硬，以及是否將在停擺2年多後，恢復和北京召開部長級會議。

對許多澳洲人來說，這場選舉是對即將卸任的總理莫里森（Scott Morrison）的公投。

在他任內澳洲遭逢叢林火災、乾旱、洪水、疫情，粉碎了樂天派澳洲人的安全感，以及他們對政府的信心

莫里森淡化氣候變遷在澳洲有史以來最嚴重天災中扮演的角色，引發民眾反感，在被詢及野火危機期間出國度假時，他堅稱「我不是拿著消防水柱（的人），老兄」。

32歲的投資基金經理人柏金（Dean Bergin）說：「在大半個國家將燒成平地之際，人在夏威夷，恐怕不是明智的決定。」

「任何有點腦袋的人都清楚這點。這是領導能力的相反。」

對莫里森的保守派聯盟來說，大選失利黨內已展開權位爭奪戰。一場領導權的爭奪戰已在檯面下展開，溫和派將敗選矛頭指向內部右傾。

莫里森今天在他的五旬節教會（Pentecostal church）演說時不禁潸然淚下，述說擔任總理這段時間「特別艱辛」，演說中多次停下來平復心情。

54歲的莫里森拿出手機，以聖經的詩句結束自己的演說。「我的仇敵啊！不要向我誇耀。我雖跌倒，卻要起來。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110522