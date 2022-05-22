澳洲大選女力崛起搶席次 氣候性別議題是關鍵

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（中央社雪梨22日綜合外電報導）澳洲昨天舉行國會大選，不滿政府處理氣候變遷和性別問題的職場女強人與選民發揮第三勢力力量，拿下許多席次，為保守派9年執政畫下句點，而勞工黨雖勝選所獲選票也減少。

路透社報導，在富庶的都市中心地帶，溫和派選民拋棄總理莫里森（Scott Morrison）的政府，5名分別放棄商、醫、媒體界成功事業從政的女性可望以獨立派之姿，搶走莫里森所屬自由黨（Liberal Party）的席次。

澳洲廣播公司（ABC）選情分析家表示，獨立派或綠黨（Greens）候選人將在眾議院151席中搶占至少15席，至於勞工黨（Labor Party）則還差5席，才能達到組成政府所需的76席。今天計票作業還在持續進行。

以女性為主的中間派在這次選舉中，具體展現澳洲政治的變化，他們因文宣顏色被稱為「藍綠色」候選人，鎖定進攻莫里森保守政黨的席次。

提及由女性志工運作的藍綠色陣營，雪梨大學（University of Sydney）教授賈克曼（Simon Jackman）說：「一場選舉行動突然出現且反應火熱，在澳洲政界這種情況很少見。」

坎培拉大學（University of Canberra）教授華勒斯（Chris Wallace）認為，這次選舉顯示女性不滿莫里森和對於氣候變遷無所作為，還有「讓問責制回歸澳洲政壇的強烈渴望」作為支撐。

她告訴路透社：「不滿政府的女性，以及希望採行氣候政策的整體選民，有很大部分重疊。」

「動員起來的女性人數前所未見，其中包括富裕的中產階級職業婦女，她們身穿藍綠色T恤，搶走聯合政府多個安全席次」。

獨立派候選人斯坎普斯醫師（Sophie Scamps）搶下自由黨在雪梨掌握70年的席次。她告訴天空新聞（Sky News）：「麥凱勒選區（Mackellar）有很多人說：『我一輩子都投自由黨，現在他們不再代表我了。』」

兒童神經科醫師萊恩（Monique Ryan）在墨爾本（Melbourne）擊敗財長佛萊登柏格（Josh Frydenberg），她今天表示，男女不同酬和女性承受暴力是關鍵議題。

賈克曼認為，氣候變遷最能引起選民共鳴，而高教育水準的選民也不滿政府的誠信問題，包括它如何處理國會裡的性別攻擊與性侵犯指控。

賈克曼說「女性動力十足」，男性選民也傾向認為「自由黨落伍了，澳洲已經往前邁進，在氣候和性別平等上有所進展」。

在昆士蘭州布里斯本市（Brisbane），綠黨看起來已在兩個洪災嚴重的選區奪勝，在布里斯本國會選區（Brisbane electorate）也領先對手。

綠黨領袖班特（Adam Bandt）表示，自由黨和勞工黨選票都流失，投給綠黨的選民創紀錄新高，「這項結果授權（政府）就氣候、平等議題採取行動」。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110522