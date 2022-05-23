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澳洲新總理艾班尼斯出身清寒登上政壇頂峰 鼓勵同胞勇於逐夢
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2022澳洲大選
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2022澳洲大選1/29

澳洲第31位總理艾班尼斯宣誓就職 矢言打擊氣候變遷與高物價

2022/5/23 08:02（5/23 08:36 更新）
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艾班尼斯（左）23日宣誓就職成為澳洲新一任總理。圖右為澳洲總督赫爾利（David Hurley）。（圖取自facebook.com/AlboMP）
艾班尼斯（左）23日宣誓就職成為澳洲新一任總理。圖右為澳洲總督赫爾利（David Hurley）。（圖取自facebook.com/AlboMP）
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（中央社坎培拉/雪梨23日綜合外電報導）政治立場中間偏左的艾班尼斯（Anthony Albanese）今天宣誓就職成為澳洲新一任總理，再過幾小時他就將飛往日本東京出席國際峰會。

法新社報導，艾班尼斯明天將與美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄以及印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行四方安全對話（Quad）。

澳洲勞工黨（Labor Party）21日在聯邦大選勝出，終結保守派聯盟近10年的執政後，該黨領袖艾班尼斯進而成為澳洲第31位總理。

路透社報導，艾班尼斯承諾展開「變革之旅」，並矢言打擊氣候變遷、高漲的物價及不平等。

就職儀式之前，他在雪梨郊區的住家外告訴媒體：「澳洲政壇變天，這不僅是我生命重要的一天，也是國家重要的一天。」

「我希望開啟機會的道路，塑造變革，帶著民眾走上變革之旅，我希望凝聚整個國家。」（譯者：蔡佳敏）1110523

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