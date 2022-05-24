四方安全對話峰會關注中國 拜登保台發言成焦點

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本、印度、澳洲、美國等「四方安全對話」國家的領導人，今天表態反對「以武力改變現狀」的任何企圖。代表團與媒體則多把焦點擺在昨天美國總統拜登願以武力保台的發言。

這次四方安全對話（Quad）峰會的聯合聲明並未直接點名中國在區內擴張軍力，但明確點出這是4國憂心的問題。這份用詞謹慎的文件也提到烏克蘭衝突，但並未對俄羅斯入侵行徑採取聯合立場，顯然印度仍拒絕譴責俄國。

其他3國則毫不掩飾地認為，必須強勢回應俄國行徑，同時釋出訊息來威懾中國等其他國家。

日本首相岸田文雄表示：「俄國入侵烏克蘭動搖國際秩序的基本原則…（我們）認定任何地方都永遠不容許單方面以武力改變現狀的企圖，尤其是在印太地區。」

岸田也在記者會上說，包括印度總理莫迪（Narendra Modi）在內的4國領袖談論他們對於烏克蘭的擔憂，4國都同意法治、主權、領土完整的重要性。

聯合聲明未點名俄國或中國，但列出北京經常被控在區內採取的行徑。

內文提到：「我們強烈反對藉由任何脅迫、挑釁和單方面的行為，來試圖改變現狀和加劇區域緊張，像是把爭議性地物軍事化、以危險方式使用海警船隻和海上民兵，以及試圖阻撓他國的離岸資源開發活動等。」

4國儘管存有歧見，仍試圖把當前四方安全對話的鬆散組成，發展成一股更實質的力量，來反制中國軍事、經濟影響力擴大。

4國宣布，計劃未來5年內將對區內基礎建設計畫投資至少500億美元，同時宣布一項被認為是要加強監控中國行徑的海事監督倡議。

中國軍事活動如出動軍機和海上演習，以及漁船越界的做法，被認為是在刺探區域防禦和紅線，已令區內愈來愈不安。

四方安全對話稱新的海事監督計畫將「促進我們海域與大洋的穩定和繁榮」，但在提及非法捕魚時仍避免劍指北京。

近來中國與索羅門群島等太平洋國家建立關係也引發疑慮，上月索中兩國還簽署了一項安全協議。中國外長本週將造訪索羅門群島，據報他還可能訪問萬那杜、薩摩亞、東加、吉里巴斯等國家。

為回應相關疑慮，岸田稍早敦促四方安全對話4國「仔細傾聽」太平洋島國等鄰國，並稱「若未與區內國家同行，四方安全對話不會成功」。

澳洲新任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也說，四方安全對話必須「在中國顯然試圖發揮更多影響力之際，在區域內推動我們的共同價值」。

這次四方安全對話峰會，台灣並非官方討論主題，但代表團與媒體多將焦點擺在拜登針對台灣的發言。

拜登昨天與日相岸田在東京舉行雙邊會談後召開聯合記者會。對於媒體問及若台灣發生與烏克蘭同樣的狀況，美國是否會軍事介入時，拜登答說：「是的。」他還說：「這就是我們做過的承諾。」

華府依法須提供台灣自衛方式，但長期遵循所謂的「戰略模糊」政策，也就是不明言若中國發動攻擊，會不會軍事介入保護台灣。但拜登昨天似乎打破這項慣例。

今天被問及美國對台政策是否有任何改變，拜登回答：「沒有。」

他在四方安全對話峰會結束後表示：「政策完全沒變。我昨天發表聲明時就說過了。」

4國領袖預計明年在澳洲舉行下一場實體會議。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110524