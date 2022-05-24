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四方安全對話
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四方安全對話1/33

莫迪與拜登Quad會談 印度：達成實質性成果

2022/5/24 18:12（5/24 18:33 更新）
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印度外交部發言人巴格奇指出，總理莫迪（左）與美國總統拜登（右）24日在會談中達成「實質性成果」。（圖取自twitter.com/MEAIndia）
印度外交部發言人巴格奇指出，總理莫迪（左）與美國總統拜登（右）24日在會談中達成「實質性成果」。（圖取自twitter.com/MEAIndia）
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（中央社東京24日綜合外電報導）印度外交部發言人巴格奇指出，總理莫迪與美國總統拜登今天在會談中達成「實質性成果」。莫迪仍避免針對俄羅斯侵略烏克蘭作出譴責。

路透社報導，兩位領導人到東京出席四方安全對話（Quad），這是美國、日本、印度和澳洲之間的非正式戰略對話。儘管美國施壓，4國當中，印度迄未針對俄羅斯侵略烏克蘭作出譴責。

巴格奇（Arindam Bagchi）在推特發文稱：「商討了加強兩國貿易、投資、科技、國防、民間交流等方面的合作。」

「會談結論具實質性成果，增進雙邊夥伴關係的深度和動能。」

白宮聲明指出，拜登在與莫迪（Narendra Modi）會談時譴責俄羅斯侵略烏克蘭。不過聲明沒有提到莫迪也如此，只說莫迪同意對烏克蘭提供人道援助。

白宮指出：「兩位領導人承諾繼續提供人道援助，他們並且商討如何就烏克蘭戰爭造成供應中斷的問題進行合作，尤其在能源和糧食價格上漲方面，避免兩國人民和全世界受到傷害。」

數十年來，俄羅斯一直是印度最大的武器供應國。印度還得提防俄羅斯向中國進一步靠攏。印、中存在著嚴重邊界紛爭。

美國近數月以來提議對印度出售更多國防裝備和石油，想要讓印度疏遠俄羅斯。印度也加入拜登於本週啟動的「印太經濟架構」（IPEF）。（譯者：何宏儒/核稿：劉學源）1110524

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