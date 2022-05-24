四方安全對話峰會聯合聲明 反對南海、東海軍事化

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日美澳印「四方安全對話」峰會24日在日本東京舉行。圖左至右為澳洲新總理艾班尼斯、美國總統拜登、日本首相岸田文雄以及印度總理莫迪。（圖取自日本首相官邸網頁kantei.go.jp）

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（中央社東京24日綜合外電報導）「四方安全對話」（Quad）4國領袖今天在峰會後的聯合聲明中，宣示他們對「包容、具有韌性且自由開放的印太地區堅定不移的承諾」，同時警告反對南海、東海軍事化。

美國有線電視新聞網（CNN）分析，這份聲明也反映出「四方安全對話」鬆散的夥伴關係發展有多迅速。四方安全對話2008年大致瓦解，2017年復活，並於去年舉行首場面對面領袖峰會。

聲明指出，今天是四方安全對話第4場聯合活動、第2場實體峰會。

聲明強調「以規則為基礎的海洋秩序面臨挑戰，包括在東海與南海」。這兩個海域長期存在爭端，多國聲索的主權範圍互相重疊。

中國宣稱擁有南海近乎全域的主權，並在當地建立軍事化設施，把島礁變成軍事基地和興建起降跑道。據稱中國還建立一支船隻數量可能達數百艘的海上民兵。

東海方面，中國宣稱擁有現由日本掌控的釣魚台（日本稱尖閣諸島）主權。近年美國已重申釣魚台列嶼適用美日安保條約。

四方安全對話今天的聲明並未明確點名中國，但含蓄警告：「我們強烈反對藉由任何脅迫、挑釁和單方面的行為，來試圖改變現狀和加劇區域緊張，像是把爭議性地物軍事化、以危險方式使用海警船隻和海上民兵，以及試圖阻撓他國的離岸資源開發活動等。」

另外，4國領袖也討論到他們對烏克蘭戰事持續與人道危機的回應。

聯合聲明除「重申我們對於維持區內和平穩定的強烈決心」，並「明確強調國際秩序的核心為包括聯合國憲章（UN Charter）在內的國際法，以及尊重所有國家主權和領土的完整性」。

聯合聲明並提到，計劃未來5年內將對區內基礎建設計畫投資至少500億美元，同時宣布一項被認為是要加強監控中國行徑的海事監督倡議。

聲明稱新的海事監督計畫將「促進我們海域與大洋的穩定和繁榮」，但在提及非法捕魚時仍避免劍指北京。

這份聲明也譴責北韓最近加強試射飛彈，呼籲去年軍方發動政變掌權的緬甸停止暴力，以及承諾持續合作因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行與氣候行動等。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110524