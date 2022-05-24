中俄兩軍聯合空中戰略巡航 韓日戰機伴飛

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（中央社台北24日電）數架中俄軍機今天聯合航經日本海、東海，引發韓國、日本派遣戰機升空伴飛。中俄晚間證實，兩國空軍在東海、日本海實施例行性聯合空中戰略巡航。

中國國防部官網今晚通報，根據中俄兩軍年度軍事合作計畫，5月24日，兩國空軍在日本海、東海、西太平洋海域上空組織實施例行性聯合空中戰略巡航。

俄羅斯衛星新聞社今晚報導，俄羅斯國防部表示，俄羅斯空天軍和中國空軍在亞太地區今天進行聯合空中巡邏。俄羅斯TU-95MS和中國轟6K戰略轟炸機組成的飛行隊，在日本海和東海水域上空進行空中巡邏。

報導稱，俄羅斯戰略轟炸機的持續飛行時間達到大約13小時，由空天軍SU-30SM戰鬥機伴飛為轟炸機飛行隊進行保障。

俄羅斯國防部指出，在飛行個別階段，韓國空軍F-2和日本航空自衛隊的F-15戰鬥機對戰略轟炸機進行伴飛。

俄羅斯國防部並稱，俄中兩國飛機在飛行期間嚴格按照國際法律的規定，沒有侵犯他國領空。本次行動為俄中兩國2022年軍事合作架構內的活動，並不針對第三國。

中俄上一次舉行聯合空中戰略巡航是2021年11月19日。兩軍當天事後通報，各派出2架戰略轟炸機在日本海、東海空域組織實施2021年度聯合空中戰略巡航。

據中俄兩軍先前通報，今天應是中俄進行的第4次聯合空中戰略巡航。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110524