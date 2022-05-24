中俄軍機接連進入韓防空識別區 疑為聯合軍演

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（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）韓國合同參謀本部今天表示，數架中國及俄羅斯軍機今天數次進入韓國東部的防空識別區（KADIZ），推測可能在進行聯合軍演，韓方也派出KF-16等戰鬥機進行戰術因應。

韓聯社報導，合同參謀本部表示，中國2架H-6轟炸機今天上午7時56分左右從韓國西南部離於島西北方126公里處進入韓國防空識別區，之後朝東部海域移動，在約1個半小時後才從防空識別區北部離開。

這2架中籍轟炸機9時58分左右在韓國東部海域北側與4架俄羅斯軍機會合並進入韓國防空識別區，之後於10時15分離開。

韓國軍方消息人士表示，中方透過韓中熱線說明這次進入韓國防空識別區行動為一般訓練，俄方則未特別通報韓國軍方，推測中俄可能在進行聯合軍演。國際上一般在軍機進入他國防空識別區前，都會提前向該國提出飛行計劃及進入位置等資訊。

下午3時40分左右，韓國軍方再次在防空識別區發現4架中國軍機及2架俄羅斯軍機，但這次6架軍機並未進入韓國防空識別區。

合同參謀本部表示，中俄軍機進入防空識別區時，韓國軍方也立即派出F-15K、KF-16等數架空軍戰鬥機因應。尤其美國總統拜登剛離開韓國，目前正在日本訪問，時機更為敏感。

韓國媒體分析，拜登這次亞洲行正式宣布「印太經濟架構」（IPEF），並出席在日本舉行的四方安全對話（Quad），都被認為是為牽制中國的措施，中俄可能是故意選在此時進入韓國防空識別區進行軍演。

日媒今天也報導，中俄軍方4架轟炸機今天編隊繞行日本周邊，雖未入侵日本領空，但被認為是為牽制四方安全對話的行動。（編輯：周永捷）1110524