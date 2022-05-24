劍指中國 四方安全對話聯合聲明反對威壓式行動

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）美日印澳「四方安全對話」峰會今天在日本東京舉行，會後發表聯合聲明。內容記載，強烈反對改變現狀或升高地區緊張的任何威壓式、片面式的行動。這被認為是劍指中國。

日本首相岸田文雄、美國總統拜登（Joe Biden）、印度總理莫迪（Narendra Modi）及甫當選澳洲總理的艾班尼斯（Anthony Albanese）今天在東京出席第4屆四方安全對話（Quad）峰會，這是Quad第2次舉行面對面式的峰會。

峰會後發表的聯合聲明記載，美日印澳4國元首表達對具有包容性、強韌性的自由開放的印度太平洋堅定不移的關注，在全球規模的艱困時代，將推動為地區帶來具體利益的善的力量。

聲明言及烏克蘭局勢，但沒明確記載俄羅斯的國名。內容指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延全球，至今仍為世上很多人以及經濟上帶來苦痛，國家間有採取片面行動的傾向，烏克蘭悲劇式的紛爭日益激烈之際，美日印澳4國有堅定的決心力挺以下的原則。

這包括自由、法治、民主價值、主權及領土的完整性。還有，不訴諸以武力進行威嚇、動武，或任何片面想改變現狀的企圖，將以和平方式解決紛爭。美日印澳4國認為這些對印太地區或世界的和平穩定而言是不可或缺的。

聲明指出，美日印澳4國元首就在烏克蘭發生的紛爭、人道危機的因應、對印太地區的影響等進行討論，重新表明要維護地區的和平穩定的強烈決心，強調國際秩序的中心，是依照包含聯合國憲章在內的國際法以及對所有國家的主權及領土完整性的尊重，所有的國家應遵守國際法，以和平的方式解決紛爭。

聲明還明載，包含東海、南海在內，對基於規則的海洋秩序所造成的挑戰，美日印澳將予以對抗，支持對國際法（尤其是聯合國海洋法公約）的尊重，並擁護維持航行及上空飛行的自由。

對於有爭議之地的軍事化、海上保安機關的船舶、海上民兵的危險動用，以及妨礙他國海上資源開發行動的嘗試等，試圖改變現狀、升高地區緊張的任何威壓式的、挑釁的、片面的行動，美日印澳4國都強烈反對。

日媒指出，這是劍指中國，認為中國不斷強化的海洋行動對基於規則的海洋秩序所造成的挑戰。

聲明也言及北韓。對於北韓開發並試射包含洲際彈道飛彈（ICBM）等在內的彈道飛彈，造成地區不穩定予以譴責。並且要求北韓應遵守聯合國安理會的決議，克制挑釁的行為，進行實質的對話。

聲明還記載美日印澳4國將合作推動的具體內容。包括COVID-19防疫，將把既安全又有效的疫苗在必要時提供給必要的場所，透過臨床實驗等科學技術的合作，致力於「健康安全保障」的形成。

在基礎建設的領域，今後5年將提供逾500億美元的支援以及進行投資。此外，4國將成立因應氣候變遷課題的新架構，在綠色能源領域進行合作。在重要的新興技術領域，4國將推動5G等的新通訊標準網絡、打造具競爭力的半導體市場。

在太空領域，為了因應防災等的課題，4國的衛星資料將提供給區域各國。此外，4國也將在網路安全領域創設合作體制。

聲明最後表示，美日印澳4國的活動將定期例行化，這包括元首層級及外相層級的定期會談的召開。下次面對面式的Quad峰會將在明年、由澳洲主辦。

有關本屆「四方安全對話」峰會，日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天下午在例行記者會上表示，4國元首齊聚一堂就廣泛的領域確認合作的進展，4國元首所做的承諾由東京向全世界發出強而有力的訊息，極具意義。（編輯：高照芬）1110524