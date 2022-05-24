中俄軍機聯合飛行日本周邊 日防長：向日示威

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）日本防衛大臣岸信夫今天表示，中國及俄羅斯總共6架轟炸機今天共同編隊繞行日本周邊上空，這是在對日本示威，日本已透過外交管道表達重大憂慮。

日本朝日新聞報導，岸信夫表示，今天上午到下午，從東海朝日本海方向飛行的中國2架H6轟炸機在日本海上空與俄羅斯的2架TU95轟炸機會合後，一同朝東海的方向飛行。

中國的2架H6轟炸機與看似另2架H6轟炸機輪替現蹤。4架轟炸機往返於沖繩本島與宮古島之間，並未入侵日本領空。4架轟炸機中途飛行到太平洋遠處，行動罕見。

有別於上述的中俄軍機，日本也發現到俄羅斯的伊爾-20（Il-20）電子偵察機今天上午到下午在從北海道禮文島外海到北陸地區的能登半島外海之間的公海上空飛行。

美日高峰會昨天在東京舉行。美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會今天在東京舉行。鑑於俄羅斯侵略烏克蘭及中國擴大海洋行動，這兩項峰會被認為是劍指中俄兩國。

日本首相岸田文雄今天在四方安全對話峰會後的記者會上表示，美日印澳4國元首一致認為，絕對不容許以武力片面改變現狀。

岸信夫指出，中俄聯合飛行日本周邊上空意在對身為主辦國的日本採取示威行動，而且聯合飛行時間正是四方安全對話（Quad）召開時，挑釁度增高。

對於擁有強大軍力的中俄兩國聯合採取軍事行動升高各國憂慮一事，岸信夫予以譴責。

有關中俄軍機聯合飛行，2019年7月總共有4架軍機在東海及日本海上空首度實施長途聯合飛行。2020年12月共6架軍機、去年11月也有共4架軍機實施聯合飛行。去年10月，中俄海軍艦艇總計10艘繞行日本列島。（編輯：韋樞）1110524