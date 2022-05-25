憂四方安全對話遏制中國 北京由不理會改口抨擊

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（中央社台北25日電）中國已明顯感受由美國、日本、澳洲與印度共組「四方安全對話」的壓力。據英國廣播公司報導，因北京的態度由不理會並稱這個聯盟終將煙消雲散，到改口抨擊猶如遏中的亞洲北約。

英國廣播公司（BBC）24日報導，2017年之前，「四方安全對話」（Quad）充其量只能算是一個概念，當時美國總統川普（Donald Trump）重啟這個機制的運作，試圖在中國的後院挑戰北京。

報導說，如今在短短不到兩年的時間，Quad的領袖已4度聚首，分別是去年9月在美國首府華盛頓，還有2度的視訊會議，以及這回藉著美國總統拜登訪亞洲在日本東京舉行峰會，凸顯四方安全對話的重要性。

報導指出，而24日的東京峰會，堪稱4國近年來最重要的會議之一，對於印度太平洋地區（Indo-Pacific）的地緣政治和安全影響深遠。

即因如此，報導說，中國當局最初對四方安全對話的態度採不予理會，還說這個聯盟將「像海上泡沫一樣消散」，之後卻加強抨擊，並稱之為「亞洲北約」。

報導指出，中國外交部長王毅22日更表示，美日印澳組四方安全對話意圖「遏制中國」。

過去幾年，因中國在印太地區日益強橫，不只中印邊界爆發衝突，中國與索羅門群島簽署安全協議，同樣引發澳洲的擔憂。

分析人士表示，四方安全對話當中兩個成員國與中國的雙邊關係日益緊張，反而給這個對話機制的運作導入新動力，至於日本原本就對中國海軍高度警惕，美國當然希望確保在印太地區的利益。

報導說，因此四方安全對話相互融合的最大共同點，其中之一就是中國。

報導指出，現階段四方安全對話的工作組包括網路安全、醫療、基礎設施和教育，沒有明確觸及任何防務合作，不過，可能會宣布解決印太地區非法捕魚問題的聯合戰略。

智庫「威爾遜國際學者中心」（Woodrow Wilson International Center for Scholars）副主任柯格曼（Michael Kugelman）說，此舉涉及衛星圖像使用和積極的情報共享，勢必產生安全影響，意義重大。

事實上，中國日漸壯大的漁船艦隊正淘空全球漁業資源並導致國際紛爭。

曾在「紐約時報」（New York Times）擔任調查記者的爾比納（Ian Urbina），目前是非營利組織「非法海洋計畫」（Outlaw Ocean Project）主任，撰文批露因官方補貼挹注，中國漁船遍及各地，威脅漁業永續。

雖然四方安全對話的運作日益成熟，不過BBC的報導指出，柯格曼說，在東協國家把四方安全對話視為制衡中國的主要力量之前，這個聯盟還有待加強，尤其結構上仍然非正式，沒有秘書處，需要不斷發展。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110525