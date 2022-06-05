國防院：IPMDA劍指中共 應對海上民兵灰色衝突

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（中央社記者游凱翔台北5日電）國防安全研究院指出，美日澳印組成的四方安全對話（QUAD），5月提出「印太海域意識夥伴關係」（IPMDA），雖然旨在分享商用資訊及追蹤非法海上情事，但事實上也是為了應對中共「海上民兵」而來。

國防部智庫、國防安全研究院近日發布「即時評析」，國家安全研究所助理研究員楊一逵，以「簡評『印太海域意識夥伴關係』之安全意涵」為題撰文。

楊一逵指出，美日澳印組成的四方安全對話（QUAD），5月在東京峰會提出「印太海域意識夥伴關係」（IPMDA），致力透過衛星與沿岸雷達技術合作、資通商用數據分享，提升印太夥伴監偵區域海域能力，建立橫跨太平洋島嶼、東南亞與印度洋區域「近即時」的「共同行動圖像」系統，追蹤非法捕魚、刻意關閉「船舶自動辨識系統」的船隻，與大量漁船集結等夾帶「戰術層級」的海事活動，維護自由開放的印太水域與夥伴國的漁權及海事安全。

楊一逵表示，此系統雖然旨在分享商用資訊與追蹤非法海上情事，但其中對於印太海域「地理空間情報」的整合與掌握，極具戰略意涵，預期可大幅提升美日澳印等國對印太區域監視與偵察能力，縮短對區域情勢的認知差距與即時反應時間。

他解釋，倡議中雖未明白點出哪一個印太海域內的行為者偏好動員帶有「戰術層級」的集結活動，但美國企業研究所的資深研究員認為，IPMDA防範的目標之一，就是破壞區域安全的中共海上民兵，而海上民兵就是中方刻意操作「低於戰爭門檻，卻採取超越一般競爭範圍的威逼與脅迫手段」，以達成中共政治目標的「灰色地帶」（Gray Zone）行動。

楊一逵舉例，去年3月超過200艘中共海上民兵船集結與部署於南沙群島牛軛礁附近，引發馬尼拉當局高度關切，這是最鮮明的案例之一，因此這種由中共政府資助，混雜於民間商用漁船與海上執法單位之間的準軍事部隊，就是IPMDA中所謂「戰術層級」的海事活動。

楊一逵強調，IPMDA是美日澳印首度針對中共海上民兵，並集體採取以數位科技、衛星技術與數據共享為主軸的具體回應措施，這顯示中方「海上民兵」的問題不僅已構成印太海域的嚴重挑戰，未來美國、日本、澳洲及印度等國也不排除使用衛星技術與導航系統引導的無人機或水下無人載具進行反制。（編輯：翟思嘉）1110605