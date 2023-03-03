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日本外相音樂迷 四方安全對話類比披頭四

2023/3/3 16:32
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（中央社新德里3日綜合外電報導）亞洲強權組成的「四方安全對話」（Quad）正在思考要如何自我定義，日本外務大臣林芳正給了個模範：英國傳奇搖滾樂團「披頭四」（The Beatles）。

身為音樂迷的林芳正今天在新德里與Quad夥伴美國、澳洲和印度外長會面，將日美澳印四大巨頭與有4名成員的「披頭四」類比。

林芳正說：「這是一個類似披頭四的樂團，成員固定，而且（超過）10年來總是一起演出。」

「但這個團體比較彈性，就像是在披頭四，保羅麥卡尼（Paul McCartney）也可以推出個人專輯。」

林芳正會演奏鋼琴。他曾於2021年七大工業國集團（G7）在披頭四故鄉英國利物浦（Liverpool）會面時秀了一番琴技，在披頭四博物館獻上約翰藍儂（John Lennon）的經典代表歌曲Imagine。

Quad是由已故日本首相安倍晉三帶頭組成的民主政體聯盟。中國曾形容Quad企圖對中國構成包圍網。

Quad則否認有敵對意圖，並強調Quad並非軍事聯盟，而是要在生產疫苗和救災方面展開區域合作。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）同樣是音樂迷，他會演奏吉他，還曾發表以經典搖滾樂為靈感的自創歌曲。他和林芳正發表類似觀點，但沒那麼和音樂掛勾。

布林肯說：「我們真的把它（四方安全對話）看成可變的幾何構造。」

「國家的集合體有很多種，有非正式的聯盟、有比較鬆散的合作關係、有基於雙邊基礎展開的合作，也有比價大一點的集團。」

他說：「這個構想是要確保我們能應對任何特定挑戰。」（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1120303

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林芳正
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