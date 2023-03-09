澳洲總理訪印度 板球外交拉近關係

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（中央社記者林行健新德里9日專電）印度總理莫迪今天上午陪同來訪的澳洲總理艾班尼斯看了一場板球賽，透過「板球外交」拉近彼此關係。

莫迪（Narendra Modi）上午發布推文，稱板球是印度與澳洲共同的愛好，很高興與艾班尼斯（Anthony Albanese）一同觀看了國家隊友誼測試賽。

他在推文中形容艾班尼斯為「好朋友」，並附上多張兩人在球賽內的互動照片。

另一方面，艾班尼斯也在推文稱，澳洲與印度在球場上為登頂峰而相互競爭，但在球場外則是共同打造更美好世界的好夥伴。

1947年10月至1948年2月，印度建國後首支板球國家隊訪問澳洲，今年是兩國板球國家隊交流的第75週年紀念。

印度多家媒體不約而同以「板球外交」來形容莫迪與艾班尼斯的互動，而這也不是莫迪第一次透過板球來拉近與他國領袖之間的距離。

2016年，莫迪與當時的紐西蘭總理凱伊（John Key）舉行聯合記者會時，曾以「積極揮棍」來形容印度與紐西蘭的經貿關係的深化；2019年，莫迪送給馬爾地夫現任總統索里（Ibrahim Mohamed Solih）一支有球星簽名的板球棍。

艾班尼斯8日下午飛抵印度阿默達巴德市（Ahmedabad）展開訪問行程，由於印度正值荷麗節（Holi），他首先體驗了節慶氣氛；今天上午與莫迪觀看板球賽，下午飛往商業重鎮孟買（Mumbai），預定晚上前來首都新德里。

根據印度外交部公布的訪問時程，艾班尼斯預計於11日結束對印度的訪問，但並未透露他此行的主要目的。

澳洲總理府4日曾發布新聞稿，稱艾班尼斯此行是為與莫迪召開年度澳印高峰會，兩人將討論貿易與投資、再生能源、科技、國防與安全等議題，並彰顯兩國之間的堅實教育與文化關係。

印度與澳洲都是「四方安全對話」（Quad）的成員。（編輯：黃自強）1120309