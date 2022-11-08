印度外長訪俄 讚雙邊關係穩定且通過時間考驗

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（中央社記者林行健新德里8日專電）印度外交部長蘇杰生今天在莫斯科與俄羅斯外交部長拉夫羅夫會談。雖然印度是西方陣營「四方安全對話」的成員，但蘇杰生也形容印俄關係「格外穩定」且「已通過時間考驗」。

蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）昨天從新德里啟程訪問俄羅斯，今天與拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會面。

根據印度外交部發布新聞稿，蘇杰生在會前致詞說，此次雙方會晤將評估雙邊合作情況，並就國際局勢與衝擊交換意見，包括「烏克蘭衝突」造成的影響，以及恐怖主義、氣候變遷等議題。

他說，全球勢力版圖正經歷「再平衡」且變得更多極化，而印度與俄羅斯始終維持著「格外穩定」（exceptionally steady）且「通過時間考驗」（time-tested）的關係。

這是蘇杰生今年第5次與拉夫羅夫會面。他此行也帶領一支由7個政府部門高層官員組成的代表團，與俄羅斯召開貿易、經濟、科學、技術暨文化合作會議。

印度自冷戰時期開始，即與當時的蘇聯有密切軍事合作關係，蘇聯解體後，印度與俄羅斯延續了這樣的關係，並形容彼此為「特別的戰略夥伴」；許多印度人認為，早在美國尚未珍視印度的時候，俄羅斯已是印度的朋友。

印度總理莫迪（Narendra Modi）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今年9月曾在烏茲別克第2大城撒馬罕（Samarkand）召開的上海合作組織（SCO）高峰會舉行雙邊會議。

此外，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）與俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）兩週前才剛通過話；印度化學品暨肥料部長曼達維亞（Mansukh Mandaviya）、國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）也曾先後於今年6月及8月訪問俄羅斯。

蘇杰生此行正值俄烏戰爭加劇、西方國家正對俄羅斯施行經濟制裁之際。

印度與美國、日本、澳洲同為「四方安全對話」（Quad）成員，但新德里對俄烏戰爭的立場與西方國家並不一致，從未公開點名譴責俄羅斯入侵烏克蘭，僅呼籲各方以外交及對話手段解決危機。（編輯：韋樞）1111108