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搶在中國之前 澳洲外長黃英賢先訪斐濟

2022/5/25 15:02
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（中央社台北25日電）中國外長王毅將於5月26日至6月4日訪南太平洋島國和東帝汶，並於斐濟主持第2次中國—太平洋島國外長會，搶在中國之前，澳洲外長黃英賢將於明天先飛往斐濟。

美國總統拜登（Joe Biden）訪亞洲和參與「四方安全對話」（Quad）的印度、澳洲與日本領袖在東京舉行峰會，據澳洲廣播公司（ABC）報導，黃英賢與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）結束日本行在今天返回澳洲。

報導說，但不到24小時她將再次出訪，目的地是斐濟，此行恰逢中國外長王毅將展開南太平洋八國行程，而王毅明天將於索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）會見總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。

黃英賢父親是馬來西亞華人，她母親則為歐洲裔澳洲人。

對於前總理莫里森（Scott Morrison）政府未能阻止中國和索羅門群島簽訂安全協議，當時黃英賢是勞工黨外交事務發言人，抨擊這是澳洲近80年來最重大外交失誤，將使印太地區及澳洲面對更嚴重的安全風險。

中間偏左的澳洲勞工黨在近期剛落幕的聯邦大選，擊敗執政近10年的保守派政府，各方密切關注新政府對中國的立場。

而艾班尼斯在出訪東京之前曾表示，澳洲與中國的關係將會依舊「艱困」，並說：「改變的是中國，不是澳洲。澳洲永遠捍衛我們的價值觀，我所領導的政府將會這麼做。」

澳洲與中國在貿易、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情源起，以及澳洲指控外國干預等議題掣肘，兩國關係目前處於低點。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110525

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