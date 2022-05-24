劍指中國 澳洲新總理Quad峰會籲引領抗暖助島國

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在日本東京出席四方安全對話峰會的艾班尼斯（左）致開幕詞時說：「澳洲新政府的首要之務與四方安全對話理念一致，要對氣候變遷採取行動，而且要打造更強大、更有彈性的印太地區」。（圖取自facebook.com/AlboMP）

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（中央社東京24日綜合外電報導）澳洲新總理艾班尼斯今天說，他的施政目標與「四方安全對話」（Quad）集團的優先要務一致，並且向美國、印度、日本領導人表達希望共同引領對抗氣候變遷的立場。

勞工黨（Labor Party）黨魁艾班尼斯（Anthony Albanese）昨天宣誓就任澳洲第31任總理。路透社報導，他表示，在提升印太區域穩定的立場上，四方安全對話將「對我們的價值和信仰堅定不移」。

在日本東京出席四方安全對話峰會的艾班尼斯致開幕詞時說：「澳洲新政府的首要之務與四方安全對話理念一致，要對氣候變遷採取行動，而且要打造更強大、更有彈性的印太地區」。

以美國為首的此一非正式集團堅決反對中國在印太區域內日益增加的政治、商業和軍事活動。

艾班尼斯致詞時強調，氣候變遷是太平洋地勢低窪島嶼國家在經濟與安全上的重大挑戰。中國已經在這個地區擴張影響力。

他說：「這個地區期盼我們與他們合作，並以身作則。我的政府將在氣候變遷方面採取雄心勃勃的行動，在區域夥伴因應問題的同時，對他們增加包括財政方面的援助。」

艾班尼斯指出，他的政府承諾更聚焦東南亞，並且「運用鄰近性的影響力（power of proximity）」，強化在太平洋的防衛和海上夥伴關係。

他稍後在推文中寫道：「期盼2023年在澳洲接待四方安全對話領袖們。」

中國外交部長王毅本週將訪問索羅門群島（Solomon Islands）並簽署多項重要協議，預期將包括遭到美國、澳洲、日本批評的一項安全協定。（譯者：何宏儒/核稿：曾依璇）1110524