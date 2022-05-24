四方安全對話登場 北京：勿戴有色眼鏡指責中國

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（中央社記者張淑伶北京24日電）美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會今天登場，會中提到要應對中國海洋行動的挑戰。中國外交部發言人汪文斌說，有關國家不要帶有色眼鏡，做「毫無根據」的指責。

根據北京日報App，中國外交部今天的例行記者會上有媒體詢問，「四方安全對話」峰會聯合聲明據報導將提及，應對「中國不斷強化的海洋行動對基於規則的海洋秩序所造成的挑戰」，優先考慮國際法在海洋領域的應用，中方如何評論此事。

汪文斌宣稱，中方向來積極維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，有關國家不要戴有色眼鏡，進行毫無根據的指責，「搞小圈子、挑動陣營對立才真正威脅構建和平穩定合作的海洋秩序」。

此外，美日領導人前一天會晤並發表聯合聲明，其中多處點名並指責中國，並稱將推進「自由開放的印太」。汪文斌說，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已就此提出交涉，「絕不允許任何國家干涉中國內政，損害中國利益，抹黑中國形象」。

美國總統拜登正在亞洲訪問。23日，他與日本首相岸田文雄在東京會談並發表聯合聲明。聲明重申台灣海峽和平與穩定的重要性，敦促兩岸問題和平解決。拜登和岸田文雄對於香港的動向及新疆人權問題都深感憂慮，對於中國在南海的不法海洋權益的主張表達強烈反對。

24日，美日澳印「四方安全對話」峰會在日本東京的首相官邸登場，4國領袖將確認基於國際秩序實現「自由且開放的印度太平洋」作為目標，會後料將發表共同聲明。（編輯：楊昇儒）1110524