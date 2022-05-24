日媒：日美澳印擬投資印太逾500億美元抗中

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（中央社東京24日綜合外電報導）日美澳印「四方安全對話」（Quad）峰會今天落幕，4個國家未來5年有意在印度太平洋地區提供超過500億美元的投資與支援，日媒報導，此舉是準備對抗中國提出的「一帶一路」。

四方安全對話峰會今天上午在日本東京的首相官邸登場，參與峰會領袖包括日本首相岸田文雄、美國總統拜登（Joe Biden）、印度總理莫迪（Narendra Modi），及新上任的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。

日本共同社報導，為實現「自由且開放的印度太平洋」，4國領袖在方向上達成一致，對未來5年印太地區的基礎設施建設方面，將以投入超過500億美元的投資與支援作為目標。

4國有意透過給予面臨債務問題的開發中國家支援，準備對抗中國提出的巨型經濟圈構想「一帶一路」。為了有助防災與因應氣候變遷，4國也將把擁有的衛星情報提供給印太地區周邊各國。

日本經濟新聞報導，岸田文雄以本屆峰會主席國身分，下午舉行記者會對外說明峰會成果。

他說，4國領袖都確認「在任何地區絕不容許藉由武力片面改變現狀」。

（圖取自日本首相官邸網頁kantei.go.jp）

岸田強調，他們向世界表態，特別是在印度太平洋地區，絕不容許藉由武力片面改變現狀，「4國領袖能達成一致看法向世界表態，具有重要意義」。

岸田指出，峰會上也針對在東海及南海片面改變現狀嘗試的嚴重憂慮，及因應緬甸情勢等印度太平洋地區局勢進行討論。

他說，日美澳印朝自由且開放的印度太平洋，持續在廣泛領域進行實際合作，「未來5年將以在印度太平洋地區進一步提供超過500億美元投資與支援作為目標」。

被問到有關因應中國的具體對策，岸田表示，日美澳印在為了實現自由且開放的印度太平洋、推動各個領域實際合作而進行討論的場合，「並未以特定國家作為對象」。

不過，岸田說，4國領袖都對烏克蘭遭侵略「表明憂慮」，也確認法治、主權與領土完整性等各項原則，「不論在任何地區都必須被保障」。

岸田提到，「作為基本認識，有關烏克蘭情勢，包括印度在內的4國領袖，都確認法治、主權與領土完整性等各項原則的重要性」。

似乎顧及印度與俄羅斯之間的關係，他說，「就算立場有所不同也能達成一致看法，並向世界發出一致訊息，具有非常重要意義」。

有關北韓問題，岸田表示，4國領袖都同意合作讓北韓邁向完全非核化；至於北韓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，岸田說，會中也針對「不要（讓防疫）出現地理上的空白」進行討論。

談到印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）的意義，岸田指出，「重點是美國與印度的參與」，未來希望藉由IPEF來探尋實現印太地區持續且整體經濟成長的道路。

不過，岸田也表示，會持續呼籲美國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP）。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110524