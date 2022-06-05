P-8巡邏機南海遭共機攔截 澳洲國防部控危險行為

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（中央社雪梨5日綜合外電報導）澳洲國防部今天發布聲明指出，1架澳洲軍機5月底在南海的國際空域執行例行巡邏任務期間遭1架中國戰機危險攔截。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）透露，中國一架殲-16戰鬥機5月26日攔截皇家澳洲空軍（Royal Australian Air Force）一架P-8「海神式」巡邏機，中國戰機近距離飛至P-8前方並釋放干擾絲。

馬勒斯告訴媒體：「（這架中國飛機）之後釋放鋁箔干擾絲，其中有部分鋁箔被P-8的發動機吸入。很明顯，這是非常危險的行為。」

馬勒斯表示，P-8機組員都沒有受傷，得以返回基地，但澳洲已向北京表達關切。這是澳洲新政府5月21日上任以來，首次和中國軍方接觸。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也在伯斯告訴記者，澳洲政府已「透過適當管道」向中國表達關切。

中國駐澳洲大使館則尚未回覆記者詢問。

艾班尼斯表示，澳洲常在南海進行偵察任務。

中國堅稱南海全為其所有，儘管2016年海牙的裁決已經駁斥中國主張。中國這樣的立場，升高了中國與美國及其盟邦的緊張關係。

艾班尼斯表示，澳洲向來依照國際法，在國際水域與空域行使自由航行與飛越的權利。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110605