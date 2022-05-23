澳洲變天中媒嘲諷莫里森 不看好澳中關係前景

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（中央社台北23日電）澳洲大選，積極抗中的前總理莫里森敗選，由艾班尼斯接任。對此，中國媒體除對莫里森冷嘲熱諷外，也提到艾班尼斯和前澳洲總理陸克文一樣會說中文，但對澳中關係前景並不看好。

中共外圍官媒環球時報是對艾班尼斯上任，發表最多評論文章的中國媒體。在今天最新一篇以「希望坎培拉早日找回『對華理性』」為題評論中則說，希望澳洲新政府能找回「對華理性」，以「成熟的方式」與中國打交道，推動中澳關系早日重回正確發展軌道，被認為是最接近中國官方立場的表態。

艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的澳洲勞工黨，在21日的大選中擊敗前總理莫里森（Scott Morrison）領導的自由黨，成為新任澳洲總理。競選期間，兩人曾針對中國政策有過交鋒，也使外界關注澳洲政壇一旦變天後，對中國政策是否會發生改變。

21日澳洲大選結果揭曉當晚，環球網便以「澳大利亞變天意味著什麼」為題發表文章，開頭就說「莫里森下課了」，「澳大利亞人苦莫里森久矣」，並指莫里森執政期間澳洲「衝在反華的第一線，採取了激進的對華政策」，並批評莫里森在內政上的缺失。

文章對艾班尼斯上任後的澳中關係指出，在選戰中，勞工黨的「反華調門不低」。根據分析，雖然同為勞工黨政府，但艾班尼斯政府會比陸克文（Kevin Rudd）時期對中國更為強硬，徹底改變中國政策的可能性不大。在四方機制、南海問題、台灣議題、太平洋島國等問題上，澳洲仍將持續現行對抗中國的政策。

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中國政論寫手「牛彈琴」則在澎湃新聞發表文章說，不管莫里森「怎麼竭盡全力，怎麼對中國潑髒水」，還是丟掉了總理的寶座。並指艾班尼斯是「陸克文小弟」，曾擁立陸克文復任總理有功，也提到他會說中文，競選期間曾被莫里森「極度抹黑」。

文章針對今後的澳中關係直指，事實上，在一些問題上，艾班尼斯的對中國政策「比莫里森也好不到哪裡去」，指責中國也是常態。而艾班尼斯就職後馬上就要到日本，參加美印日澳四國峰會。「峰會針對什麼？別問我，你肯定懂的」。（編輯：邱國強/唐佩君）1110523