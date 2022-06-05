中國外交南太平洋失利 分析：更多外交波濤將來

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（中央社台北5日電）中國外交在南太平洋島國踢鐵板，分析指出，中國這次外交規模是太平洋島國前所未見，澳、紐都未這麼做過；未獲安全協議認可不是中國在太平洋的終結，可預見更多外交波濤恐掀起。

南華早報（SCMP）5日報導，北京沒有獲得其所期待的區域安全協議認可，但這不是中國在太平洋的終結。部分太平洋島國對於被捲入大國政治抱持謹慎態度，他們卻也一邊在尋求降低與前殖民大國關聯的道路。

中國外交部長王毅在5月26日至6月4日期間出訪南太平洋島國，這個區域向來被視作「外交死水」。中國高階官員的出訪使太平洋島國資源豐富、具備戰略意義等價值浮現在地緣政治地圖上。

中國釋出的安全協議未獲10個太平洋島國外交部長認可，但卻激起美國、澳洲、紐西蘭等傳統太平洋國家的關注。太平洋島國拒絕被捲入地緣政治遊戲，但是可能願意透過與包括中國在內的更多國家接觸，以尋求降低其與前殖民大國的關係。

澳洲國立大學（Australian National University）克勞福德公共政策學院太平洋研究員伊瓦拉圖（Henry Ivarature）接受訪問表示，太平洋地區從未見過王毅這般外交規模，澳洲、紐西蘭等太平洋傳統夥伴都未這麼做過。

伊瓦拉圖認為，中國未能達成一項地區協定，但那只會加強其提出一個「更可口」建議的決心，「中國做了澳洲、紐西蘭從未做過的事，太平洋地區可以期待來自中國、澳洲、紐西蘭甚至美國的更多外交浪濤」。

伊瓦拉圖提到，這份「一刀切」的安全協議忽略了太平洋島國的多樣性和複雜性。中國在與10個太平洋島國會議上討論一項區域提案也是錯的，其應該將這個議題帶到太平洋島嶼論壇（Pacific Islands Forum）討論。

伊瓦拉圖強調，出訪期間王毅透過互動聽到了太平洋島國的需求，推估中國將可利用這些資訊重新制定一項新提案。對於太平洋島國來說，中國被視作一個發展夥伴，他們將持續和中國接觸，就像他們和澳洲、紐西蘭等其他國家接觸一樣。

太平洋島國一直由歐洲、美國和日本等殖民列強與澳洲、紐西蘭等地區大國統治，直到1960年代開始始接續獨立。

中國聊城大學 （Liaocheng University）太平洋島國研究中心首席研究員于鐳指出，太平洋島嶼也在尋求前殖民國家外的關係多元化，好以擴大經濟。若與更多國家接觸，將意味其與前殖民大國間關係更趨於平衡，以健康的方式加劇競爭也能促進太平洋島嶼地方經濟。

對於安全協議未獲認可，于鐳直指，「有點意料之中」。

他說，這是一項區域性協定，有些島國難免仍有疑慮，「但我認為會有一些後續討論，例如，以雙邊方式」。

于鐳指出，太平洋島國地區14個國家代表14票，由於台灣議題，中國在外交上需要他們的支持，經濟合作潛力也很巨大，這些島嶼控制著超過3000萬平方公里專屬經濟區。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110605