拜登公布印太經濟架構 美日印等13國為首批成員

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（中央社東京23日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）今天在東京正式公布「印太經濟架構」（IPEF），包括美國、日本、印度等13個國家已加入這項新的貿易倡議。不過，其有效性外界仍有疑問。

拜登公布 IPEF IPEF小百科 印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。 架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。 看更多 關閉 之前，在與日本首相岸田文雄共同舉行的記者會上表示：「這個架構是為了承諾與我們在這個地區的親密朋友和夥伴合作，在確保21世紀經濟競爭力時，應對最重要的挑戰。」

IPEF被認為是要制衡中國在印太地區的大力擴張。白宮將推動這個架構，使其最終成為一個貿易國家緊密聯繫的團體。

除了發起這一倡議的美國，首批加入的成員有澳洲、汶萊、印度、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、韓國、泰國和越南。

他們發布聯合聲明稱：「我們共同致力於建立一個自由、開放、公平、包容、互相聯繫、有韌性、安全和繁榮的印太地區。」

「深化合作夥伴之間的經濟接觸，對於持續成長、和平與繁榮至關重要。」

拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）告訴記者，這些國家約占全球GDP的40%，「還有其他國家可能加入我們」。

與傳統貿易集團不同，IPEF成員並不打算就關稅和放寬市場准入進行談判。對於擔心破壞本國製造業的美國選民來說，這種作法已變得越來越不受歡迎。

這項計劃預計透過4個主要領域的議定標準，整合合作夥伴，即數位經濟、供應鏈、清潔能源基礎建設和反腐敗措施。

不過，美國也面臨質疑，因為要讓IPEF順利整合，缺乏誘因配合。在沒有提供進入美國巨大市場更多機會的情況下，能夠採用哪些執行機制目前尚不清楚。

拜登自2021年上任以來，一直在推動迅速重建其前任川普（Donald Trump）削弱的戰略軍事和貿易聯盟。而IPEF目的是為美國盟邦提供一個替代方案，取代中國在亞太地區日益擴大的商業版圖。

然而，在川普2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，華盛頓並無政治意願重返以關稅為基礎的亞洲貿易協定。2018年，TPP在沒有美國的情況下，以跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）為名重新登場。

中國批評IPEF試圖建立一個封閉的俱樂部。蘇利文拒絕這一說法，他告訴記者「按設計和定義，它是一個開放的平台」。

蘇利文還提及台灣。他說，台灣是微晶片供應鏈中重要的一環，但未被納入IPEF最初的陣容。儘管如此，蘇利文表示美國「正尋求深化我們與台灣的經濟夥伴關係，包括半導體和供應鏈在內的高科技議題」。

然而，這只會「在雙邊基礎上」發生。

另外，拜登今天也表示，他正「考慮」取消對中國的一些貿易關稅，並指這些關稅不是他的政府所課徵的。

被問及取消這些措施的可能性時拜登說：「這些關稅都不是我們祭出的。」他再次補充道，取消這些關稅「正列入考慮」。

拜登還表示，美國的衰退並非不可避免，但也承認隨著通貨膨脹加劇，美國人正經歷經濟上的痛苦。

被問及美國經濟衰退是否不可避免時，拜登僅簡短回答「不」。他說：「這將是艱難的過程，這會需要一些時間。」（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110523