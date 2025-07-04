塔利班執政首獲承認 俄羅斯認可為阿富汗合法政府

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（中央社喀布爾3日綜合外電報導）阿富汗塔利班（Taliban）政府今天宣布，俄羅斯成為第一個正式承認其統治的國家，還說俄羅斯此舉是「勇敢的決定」。

法新社報導，阿富汗外交部長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）與俄羅斯駐阿富汗大使澤諾夫（Dmitry Zhirnov）在喀布爾會晤後，宣布這項消息。

穆塔奇在社群平台X發布的會晤影片中表示：「這一勇敢的決定將成為他國榜樣…承認的進程既已展開，俄羅斯就走在了所有人的前面。」

塔利班外交部發言人塔卡爾（Zia Ahmad Takal）對法新社提及其正式國名「阿富汗伊斯蘭大公國」（Islamic Emirate of Afghanistan）說：「俄羅斯是第一個正式承認這個伊斯蘭大公國的國家。」

莫斯科的阿富汗事務特別代表卡布洛夫（Zamir Kabulov）告訴俄羅斯國家通訊社「俄羅斯新聞社」（Ria Novosti），俄國政府已經「承認」了塔利班政府。

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俄羅斯外交部也對塔斯社（TASS）證實這項消息。

包括中國和巴基斯坦在內，多國接受塔利班在其首都派駐大使，但先前無一國正式承認這個伊斯蘭大公國。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1140704