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塔利班迫害女性 國際刑事法院檢察官尋求逮捕領導人

2025/1/23 22:28
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（中央社海牙23日綜合外電報導）國際刑事法院（ICC）檢察官今天表示，他已申請對阿富汗塔利班最高精神領袖艾昆薩達在內的領導人發布逮捕令，指控他們迫害女性，犯下危害人類罪。

路透社報導，國際刑事法院首席檢察官卡林汗（Karim Khan）辦公室發表聲明說，根據調查的證據，有合理的理由相信艾昆薩達（Haibatullah Akhundzada），以及自2021年以來擔任首席大法官的哈卡尼（Abdul Hakim Haqqani）「對基於性別的迫害罪行負有刑事責任」。

首席檢察官表示，這些迫害行為至少自2021年8月15日開始到現在，在阿富汗境內各地傳出，目前仍在發生中。

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這項阿富汗的調查是國際刑事法院檢察官最長的調查之一。最早始於2007年的初步調查，直到2022年才得以展開全面性調查。

阿富汗塔利班自2021年重新掌權以來，嚴重打壓女性權利，包括接受教育、工作以及日常生活的基本獨立自主等權利。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1140123

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