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阿富汗與美國換囚 釋放2美國公民換取塔利班戰士

2025/1/21 19:49
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（中央社喀布爾21日綜合外電報導）阿富汗塔利班政府今天宣布，已依據卡達居中斡旋的協議釋放監獄內的2名美國公民，以換取1名被關押在美國的塔利班戰士。

法新社報導，去年就有消息指喀布爾（Kabul）正與華府就換囚協議進行談判，但塔利班政府一直等到新任美國總統川普於20日宣誓就職後，才宣布雙方換囚消息。

阿富汗外交部透過聲明表示：「囚禁在美國監獄的阿富汗戰士穆罕默德（Khan Mohammed）已獲釋，以交換美國公民返國。」

外交部指出，穆罕默德「近20年前」在阿富汗東部的南加哈省（Nangarhar）被捕，之後在美國被判無期徒刑並入獄服刑。

該部門不願透露有多少拘禁在該國監獄的美國公民獲釋。不過阿富汗政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）去年曾表示，有2名美國囚犯遭關押；另據美國媒體報導，還有另外2名美國人遭拘禁在阿富汗。

美國公民柯貝特（Ryan Corbett）2022年遭塔利班拘禁，如今他的家人證實他已獲釋，並對他得以重返家園表示「不勝感激」。

柯貝特的家人在他們架設的網站上表示：「今天我們的心中充滿無盡感激，感謝上帝維持萊恩（柯貝特名）的生命，並在我們生命中最具挑戰性和不確定性的894天之後把他帶回家。」

針對柯貝特獲釋，他們也向前任拜登政府、現任川普政府以及卡達當局表達感謝，並替另2名仍被拘禁在阿富汗的美國人請命，呼籲塔利班當局釋放他們。

美國媒體報導，另1名獲釋的美國人是麥肯蒂（William McKenty），外界對他被拘留的原因知之甚少，他的家人也請求美國政府保護他的隱私。

「紐約時報」（New York Times）報導，另2名尚未獲釋的美國人是前航空公司技師葛萊茲曼（George Glezmann），以及歸化的美國公民哈比比（Mahmood Habibi）。

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2020年2月29日川普首個總統任期內，美國與塔利班在杜哈（Doha）簽署協議，承諾在2021年5月1日前撤離美軍和北大西洋公約組織（NATO）部隊，以換取塔利班的安全保證。

2021年美軍撤離阿富汗時引發混亂，時任總統拜登政府也因此遭到外界嚴厲批評。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140121

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