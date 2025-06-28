巴基斯坦西北部自殺炸彈攻擊 當局稱16軍人喪命

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（中央社白夏瓦28日綜合外電報導）巴基斯坦地方政府官員和警方告訴法新社，一起自殺攻擊導致16名軍人死亡，還造成包含平民在內的20多人受傷，武裝組織「巴基斯坦塔利班」（Pakistani Taliban）已宣稱犯案。

巴基斯坦西北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）北瓦茲里斯坦（North Waziristan）地區一位地方政府官員表示：「一名自殺炸彈客駕駛滿載爆裂物的車輛衝向軍方車隊。」

當地一位警方官員告訴法新社：「爆炸也導致兩戶民宅的屋頂坍塌，造成6名孩童受傷。」

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「巴基斯坦塔利班」派系哈菲茲．古爾．巴哈杜組織（Hafiz Gul Bahadur）的自殺炸彈部隊，已經宣稱犯下這起自殺攻擊。

自從塔利班（Taliban）2021年重新在阿富汗掌權，巴基斯坦接壤阿富汗的邊境地區暴力事件劇增。巴基斯坦指控，阿富汗放任自家領土被用於襲擊巴國，塔利班政府則否認。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1140628