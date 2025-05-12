憂被用於賭博 阿富汗塔利班禁西洋棋
2025/5/12 15:33
（中央社喀布爾11日綜合外電報導）一名體育官員今天表示，塔利班當局已在阿富汗全國各地禁止下西洋棋，直至另行通知，因為擔心西洋棋會被用於賭博，而根據政府的道德法，賭博係屬違法。
法新社報導，塔利班（Taliban）2021年重新掌權以來，陸續實施反映其嚴苛伊斯蘭教法觀點的法律與規定。
體育總局發言人馬什瓦尼（Atal Mashwani）告訴法新社，「根據伊斯蘭教法（Sharia），西洋棋被視為一種賭博手段」，而根據去年頒布的「勸善懲惡法」（the Propagation of Virtue and Prevention of Vice law），賭博在被禁止之列。
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他說：「關於西洋棋這項運動，有一些宗教上的考量。在這些考量獲得解決之前，阿富汗將暫停西洋棋運動。」
馬什瓦尼表示，阿富汗西洋棋協會大約兩年沒有舉辦官方賽事，「領導層也有一些問題」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140512
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