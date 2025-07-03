上海閔行兩岸交流 台灣市集攤位獲青睞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海3日電）上海市閔行區推動兩岸交流，打造「台灣月」系列活動，規劃運動賽事、太極拳表演等內容；台灣市集今天開市，引入台灣餅乾、零食等特色產品攤位，獲得消費者青睞。

上海市閔行區推動2025年第3屆「上海閔行‧台灣月」活動，規劃在7至8月期間舉辦太極文化交流、棒球桌球交流與其他等活動。「上海閔行‧台灣月」活動今天下午舉辦開幕式，會場周邊開設台灣一日市集。

台灣市集結合約20個攤位，陳列台灣特色商品，包括餅乾零食、痠痛貼布等，現場逛市集的民眾對於台灣特色商品感到好奇，不時地停下來與攤商多聊上兩句，看看攤位上在賣些什麼。

「台灣好物」攤商蘇林林對中央社表示，台灣商品對於在地民眾來說有一種「掛保證」的感覺，他們感覺台灣商品的品質比較好、值得被信賴，台灣一詞具備品牌影響力，算是一種絕對保證。

「上海閔行‧台灣月」開幕式邀請兩岸太極拳團體上台表演。台北市政府市政顧問李招譽受訪表示，這次是以隨隊顧問身分前來，台灣很多人練太極拳，由於太極拳有不同門派與文化，所以前來交流太極拳領域。

李招譽強調，這趟目的很單純，純為太極拳交流，不涉入政治，也不去踩彼此的紅線，例如兩岸人民關係條例規範事項一定會看得清清楚楚，「其實兩岸都不交流的話也是很怪」。

透過 Google News 追蹤中央社

台北市中山區復華里長黃展輝也是到訪團成員之一。他受訪提到，這樣的交流活動算是由於台北市、上海市雙城論壇衍生的基層交流，中國的傳統文化、歷史人文也值得台灣年輕人前來了解看看。

上海市閔行區台辦主任張海平致詞時說，上海市是一座海納百川國際大都市，始終是兩岸交流合作的前線。閔行區多年來與台灣在經貿、文化、教育等領域不斷地深化，將繼續共寫互利共贏佳績。（編輯：邱國強）1140703

上海市閔行區推動2025年第3屆「上海閔行．台灣月」活動，3日台灣市集陳列台灣特色商品，攤位商家為消費者介紹商品。中央社記者李雅雯上海攝 114年7月3日