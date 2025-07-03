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遊潮境公園阿嬤牽孫過馬路 遭機車撞擊送醫不治

2025/7/3 18:51（7/3 19:48 更新）
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吳姓婦人3日牽著4歲孫子在基隆市潮境公園平浪橋下橋路段過馬路時，遭吳姓機車騎士高速撞擊，吳婦送醫急救不治、黃童擦傷，警方獲報到場處理。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年7月3日
吳姓婦人3日牽著4歲孫子在基隆市潮境公園平浪橋下橋路段過馬路時，遭吳姓機車騎士高速撞擊，吳婦送醫急救不治、黃童擦傷，警方獲報到場處理。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年7月3日
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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）63歲吳姓婦人今天下午牽著4歲孫子黃童，在基隆市潮境公園平浪橋下橋路段過馬路時，遭吳姓男子騎機車高速撞擊，吳婦送醫後不治，黃童為擦傷，全案將朝過失致死罪嫌偵辦。

黃童今天與祖父母、父母，從新北市中和區到基隆潮境公園遊玩，根據監視器畫面顯示，24歲吳男騎機車載21歲葉姓女子，行經平浪橋下橋往潮境公園方向，當時黃童1家5口正在穿越馬路，吳婦牽著孫子，2人遭吳男機車高速撞擊當場倒地。

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基隆市消防局獲報到場時，吳婦已失去呼吸、心跳，經送往三軍總醫院基隆分院正榮院區急救後，下午4時58分宣告不治；黃童則臉部、左腹部、四肢受到擦傷，救護員初步包紮後，黃童在母親陪同下送至衛生福利部基隆醫院，經治療後已出院。

吳男及葉女也因摔車，肢體受到擦傷送醫。經警方實施酒測，吳男沒有酒精反應，警方詢後將依過失致死罪嫌，將吳男函送基隆地檢署偵辦。（編輯：吳素柔）1140703

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