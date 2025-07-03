藤本壯介首場大型個展 展出「大屋頂環」縮小版模型

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（中央社記者戴雅真東京3日專電）日本森美術館舉辦知名建築師藤本壯介的首場大型個展，除了作品模型、個人年表外，現場也展出高度超過4公尺的「大屋頂環」1/5縮小版模型，即使沒有機會到大阪世博，也可以欣賞迷你版過過癮。

藤本壯介1971年出生於北海道，在東京、巴黎及深圳設有建築事務所，設計作品涵蓋住宅、大學、商業設施、飯店、綜合設施等，在台灣的作品包括台南的「南埕衖事」等。

他在2000年以「青森縣立美術館設計競技案」嶄露頭角，之後陸續完成東京的「武藏野美術大學美術館．圖書館」、倫敦的「蛇形畫廊夏季展館」等專案，並擔任2025年世界博覽會（大阪世博）會場設計總監，設計大阪世博最具代表性的建築「大屋根」（大屋頂環）。

7月2日至11月9日在森美術館舉辦的「藤本壯介的建築：原初．未來．森」，是藤本壯介生涯首個大型個展，展出他近30年的主要專案。藤本表示，這次展覽從他的故鄉、北海道的森林獲得靈感，認為「森林般的場所」或許是可以接納多樣性的空間，因此在展覽標題中加入了「森」這個詞。

他指出，森林當然不只是很多樹木的真實森林，也包含建築上的森林、作為都市環境的森林。第一個展廳陳列了許多模型，空間配置就宛如一座「模型森林」，希望觀眾透過整體空間的構成，來體驗建築森林。

展覽由8個展區構成。「思考之森」在超過300平方公尺的空間中，展出超過100個藤本壯介的建築專案模型，有的掛在空中、有的擺放在架上，大致按年代順序錯落擺放，宛如大型裝置藝術，相當壯觀。

「軌跡之森」呈現藤本壯介的活動軌跡，不僅有他的作品年表，還收錄日本與全世界的重要建築事件、一般時事資訊等。「閃爍之森」展出5個模型，利用投影技術，將人們的動態投射在建築模型上，讓人體會到建築不僅是一個盒子，而是隨著人們活動生成的動態空間。

「開放的圓環」是展區核心，展現全長2公里、高20公尺、寬30公尺的大阪世博「大屋頂環」1/5比例模型。地板上還擺放了白色的人形模型，姿態各異，有父母帶著孩子，或是幫朋友拍紀念照等，姿勢由藤本壯介本人親自指導設計。

除了已經完工的建築外，展區中也有預定於2031年竣工的「仙台市國際中心站北地區複合設施（暫定）」，是一座同時可作為音樂廳及震災紀念設施的建築，1/15比例模型被懸掛在天花板上。

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展場最後壓軸的是與大阪世博展館負責人之一、宮田裕章合作的「未來之森．初始之森—共鳴都市2025」，使用3D列印製成的球體組合模型與影像呈現了一座未來城市。大小不一的球體以垂直、水平、斜向等方式自由連接，每個球體裡面可能是住宅、學校，或是公園，囊括一個都市需要的各種功能。

藤本表示，目前的都市，都是用同樣的樓層一層層往上堆疊，靠垂直的電梯串連起來，他構想的未來都市不需要電梯，而是設定可以搭乘類似個人無人機的裝置自由移動，如此一來就能在三維空間中自由穿梭。這次大阪世博的課題是未來社會藍圖，希望以此構想為起點，借助AI設想未來的生活。（編輯：高照芬）1140703