台灣未納印太經濟架構首輪名單 王美花：絕對有新作法

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（中央社記者曾智怡台北23日電）經濟部長王美花今天表示，儘管台灣無法參與IPEF首輪名單，但包含美國白宮國安顧問蘇利文、行政院政委鄧振中和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）20日的會談，均提到會深化台美經貿關係，並數週內碰面進一步討論，「絕對是有新作法出來」。

王美花今天列席立法院經濟委員會，針對「餐飲業者行銷補助及紓困特別預算延長一年」進行報告並備質詢。

蘇利文22日表示，台灣未被納入拜登政府推動的 印太經濟架構 IPEF小百科 印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。 架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。 看更多 關閉 （IPEF），但強調美國正在尋求深化與台灣的經濟夥伴關係，朝野立委關切此事。

民進黨立委陳亭妃質詢表示，根據報導，美國不將台灣納入IPEF是因考量此舉動會讓中國不安，不希望改變任何一方現狀，也不願看到軍事侵略發生，強調不只美國，印太盟國等都想傳遞此訊息。

陳亭妃進一步說，美國希望台灣加入國際組織，而IPEF是美國主導，眾、參議員都為台灣發聲，也送連署書給美國總統拜登，可見美台關係比過去好很多，卻在這樣的關鍵時間點遇到此衝擊。

王美花表示，台灣議題在美國參眾兩院都得到多數支持，在無法參與首輪名單情況之下，美方包含蘇利文、政委鄧振中和美國貿易代表戴琪20日的交流，均提到深化台美經貿關係，甚至請雙方團隊找出深化關係作法，會在數週內碰面討論，「絕對是有新作法出來」。

陳亭妃強調，深化台美關係要有具體作法，並強調台灣期待參與IPEF，「沒有退縮理由」，應深切跟美國表達台灣希望加入決心。

陳亭妃、時代力量立委邱顯智均關注，台灣在首輪被排除，是否可能在第二輪加入；王美花回應，「我們很有意願加入」。

邱顯智指出，台灣總得為加入做準備，例如日本在11日通過「經濟安全保障推進法」，美國、歐盟都有相近法案，包含建立重要物資儲備機制、確保基礎設施安定，呼籲若台灣要加入IPEF，現在日本、韓國、美國、新加坡、澳紐、菲律賓、越南等預計都會加入，應在第二輪之前迅速建立經濟安保制度。

王美花表示，供應鏈相關物資、國內重要物資或基礎設施，在安全治安維護層面，政府最近都有做很多討論，包含疫情、俄烏戰爭都有盤點各式議題，尚未到達需立法地步，但都有在討論。（編輯：楊凱翔）1110523