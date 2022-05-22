美IPEF首輪未納台灣 外交部表遺憾將持續爭取

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北22日電）美國官方透露台灣未在首輪被納入印太經濟架構（IPEF），外交部今天表示感到遺憾，台灣在全球供應鏈具關鍵角色，絕對符合參與IPEF資格，美國務卿布林肯也曾強調IPEF具開放性與包容性，台灣未來將持續積極爭取參與。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）22日接受媒體訪問時，預先透露台灣將不會成為 印太經濟架構 IPEF小百科 印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。 架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。 看更多 關閉 首輪參與國家，但強調美方期盼深化與台灣的經貿夥伴關係，以及台美雙邊關係的強化將與IPEF同時並進。

外交部副發言人崔靜麟向中央社表示，外交部對於台灣未獲納入IPEF首輪名單感到遺憾，台灣做為重要經濟體，在全球供應鏈扮演關鍵角色，絕對符合參與IPEF的資格。

崔靜麟表示，美國會參、眾兩院的跨黨派議員，近期均力挺台灣參與IPEF，且美國務卿布林肯 （Antony Blinken）也公開強調，IPEF是一個具開放性與包容性的架構，不會對台灣在內的任何夥伴關閉大門；因此，政府未來仍將持續積極爭取參與。

崔靜麟表示，如同蘇利文所言，台美正在尋求建構深化雙邊經濟夥伴關係的機制；這將會是一個涵蓋供應鏈韌性、勞動、環境與永續發展等議題的前瞻性機制，可望為印太地區的經貿環境建立高標準，為台灣進一步參與區域經貿整合提供重要動力。

崔靜麟表示，目前台美雙方經貿團隊正在積極討論，行政院政務委員鄧振中及美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）也計畫未來數週再度會晤，外交部仍樂觀看待台美經貿關係前景，期待很快可以看到雙邊經貿關係步入嶄新的階段。（編輯：林克倫）1110522