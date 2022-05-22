談印太經濟架構 鄧振中：總會找出方法容納台灣

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（中央社記者呂欣憓曼谷22日專電）行政院政務委員鄧振中今天接受中央社訪問表示，美方即將宣布的印太經濟架構沒有理由把台灣排除在外，「總是會找出方法容納台灣」，只是看看用什麼方式安排，台灣不需要太擔心。

亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議昨天和今天在泰國曼谷登場，鄧振中20日和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）舉行雙邊會談，備受各界關注。

鄧振中今天接受中央社專訪表示，戴琪上任一年多有很多新的做法，重點也和過去的政府不一樣，因此台灣需要有機會討論怎麼進一步和美國推動經貿關係，他和戴琪雙方都同意要找出方法再深化台美經貿關係。

鄧振中說，這次會議期間很短，因此他們同意讓負責談判的工作人員未來幾個禮拜仔細檢查有什麼項目可以做，雙方再見面，以雙邊討論出來的東西做為基礎，以後就從這基礎發展，一定要比現有的機制更能有發展空間。

鄧振中說，不過雙方沒有訂說是幾週，先請談判人員加緊工作，趕快檢視所有議題，看看雙方企圖心在哪裡，到一個階段談好之後，他和戴琪就可以再見面，視訊或當面見都可以，「總是要趕快確定下來。」

鄧振中指出，台美可以檢視的議題包括傳統貿易議題，例如檢驗和智慧財產權，新興議題如環境保護、數位貿易和對勞工有益的貿易政策。

美國總統拜登（Joe Biden）出訪亞洲，期間將啟動「印太經濟架構」（ IPEF IPEF小百科 印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。 架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。 看更多 關閉 ），各界預期明天拜登在日本將會宣布此事。

被問到和戴琪會面是否討論到印太經濟架構？鄧振中說，由於拜登還沒有正式宣布，因此他和戴琪沒有明講到這件事。

不過鄧振中指出，他相信美方了解任何有關印太地區的工作，沒有台灣很難做，「總是會找出方法容納台灣」，不管是供應鏈、市場或出口相關，沒有台灣就是一個很大的缺口，美國沒有理由把台灣排除在外，台灣也需要參加，只是看看用什麼方式安排，「 台灣不需要太擔心。」

他指出，等明天美方正式宣布大方向後，台美雙方貿易談判的人員就可以把印太經濟架構的因素納入考量，等未來幾週他和戴琪會面就可以確認內容。

對於台美貿易暨投資架構協定（TIFA）復談一年以來的成效，鄧振中表示雙方都很滿意，復談一年以來整個機制活起來了，主管官員之間有很多交往，之後就是順利往前走。

鄧振中指出，這次的APEC貿易部長會議其中一個備受關注的議題是疫情下全世界面臨供應鏈的問題，例如中國的城市封城，有些零組件出不來，有些國家則會限制出口，因此大家都同意供應鏈要有韌性以及逐步把邊境打開的原則，貨物和人都要維持開放，這次的貿易部長會議大家也確認了自由開放的策略，不能禁止進出口。（編輯：高照芬/周永捷）1110522