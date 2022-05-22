拜登印太經濟架構挨批缺誘因 美日期待有落差

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（中央社東京22日綜合外電報導）美國總統拜登今天結束訪韓行程前往日本，準備在東京啟動「印太經濟架構」，讓美國擴大參與印太地區經濟，但這項計畫公布前即挨批對區內各國沒太大利益，且美日期待有落差。

路透社報導，日本是拜登（Joe Biden）就任總統後首次亞洲行的第二站，明天他將在東京拜會日皇德仁，接著預計與日相岸田文雄討論擴大日本軍事能力和範圍的計畫，以回應中國擴張軍力。

同日拜登也會在東京啟動「印太經濟架構」（IPEF）。這項計畫目的是在供應鏈韌性、乾淨能源、基礎建設、數位交易等領域採行共同標準，讓區內國家變得更為緊密。

華府自從前總統川普退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP）後，在印太地區就缺乏一個經濟參與支柱，讓中國有機會擴張影響力。美國退出後，剩餘11個成員國推動讓TPP生效，並改稱為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

但印太經濟架構不太可能納入有約束力的承諾，而且拜登不願回應印太地區渴望，擴大它們進入美國市場的管道，以免危及美國人就業機會，因此亞洲國家和貿易專家對這項計畫回應冷淡。

貿易與外交界消息人士說，白宮原本希望宣布啟動印太經濟架構，代表正式與志同道合的核心國家展開磋商；但日本想確保能有更多國家參與，盡可能納入東南亞國家。

有鑑於此，明天儀式可能象徵的是：同意開始討論印太經濟架構，而非真正協商。一名熟知內情人士說：「日本希望盡可能增加參與國…也希望美方啟動（架構）後採取兼容各方的對話程序。」

這名消息人士還說，預計印度總理莫迪（Narendra Modi）、拜登、岸田會親自參與啟動儀式，其他領袖將以視訊方式與會。

日本財務省一名官員表示，由於缺乏像降低關稅等實際誘因，許多東南亞國家不會加入印太經濟架構，「這不是一項冷峻而是實際的決定，可能因為它不具真的有意義的內容」。

然而一名亞洲外交官員說，東南亞國家協會（ASEAN）10國當中，至少一半可能參加啟動儀式。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）貿易專家古德曼（Matthew Goodman）說：「白宮似乎決定讓印太經濟架構啟動（儀式）更像是一場派對，邀請大家來免費的酒吧，23日上午才會開始實質作業。」

「拜登政府如果希望各國會繼續參與，終究得端出更實際的利益。」

24日拜登將在東京參加「四方安全對話」（Quad）第2次實體峰會。四方安全對話由美國、日本、印度、澳洲組成，是拜登對抗中國擴張影響力策略的另一項基石。

4國雖都關切中國行徑，但四方安全對話避免公然表達反中立場。

分析家說，印度與俄羅斯在安全議題上維持強健的關係，拒絕譴責俄國入侵烏克蘭，可能使4國不就該議題發表任何有力的聯合聲明。然而4國領袖在3月峰會中已同意，不應允許烏克蘭的情況在印太地區發生，以此不點名暗指中國對台灣的威脅。

中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明則在推特上，指控華府「拼湊封閉排他的『小圈子』」。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110522