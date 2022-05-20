美啟動IPEF前夕 戴琪鄧振中會晤談深化美台經濟

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（中央社記者徐薇婷華盛頓20日專電）美國總統拜登出訪亞洲，期間將啟動「印太經濟架構」（IPEF）。趕在架構成立前，美國貿易代表戴琪今天與政務委員鄧振中在泰國會晤，談論深化美台經濟關係機會。

拜登（Joe Biden）20日至24日出訪韓國、日本，進行上任後首趟亞洲行，預計於訪日期間啟動美方研擬許久的「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF），強化與印太區域的經濟連結。

目前人在泰國出席亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議的戴琪（Katherine Tai），今天與鄧振中在曼谷會晤。美國貿易代表署（USTR）表示，兩人會面是在美國在台協會（AIT）與駐美代表處的架構下舉行。

USTR發布新聞稿指出，戴琪與鄧振中討論兩人在APEC及其他多邊組織的合作，包含世界貿易組織（WTO）。他們強調美台經濟關係的強韌與耐力，透過雙邊討論持續強化，包括去年6月召開的第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）。

USTR表示，兩人也討論深化美台經濟關係、基於共享價值推進雙邊貿易優先事項，以及為雙邊勞工企業促進創新、包容性經濟成長的機會。他們強調強健勞工與環境標準在促進經濟成長上扮演的角色，並談論供應鏈韌性、可追溯性及雙邊致力對抗強迫勞動的重要性。

USTR說，兩人指示各自團隊尋求能深化美台貿易投資關係的具體作法，雙方預計幾週後再次碰面，討論未來方向。

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結束訪泰行程後，戴琪22日將前往日本，見證拜登宣布啟動IPEF。

台灣多次表達參與IPEF意願，但路透社3月底引述知情人士表示，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）曾在國會閉門會議中透露，美方現階段沒有考慮把台灣納入IPEF。但美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月28日在國會澄清，IPEF將是開放且具包容性，「沒有要把任何人拒於門外，包括台灣在內」。（編輯：黃自強）1110520