台灣加入IPEF？王美花：有直接管道與美密切溝通

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（中央社記者張璦台北19日電）美國眾院、參院議員陸續致函美國總統拜登，呼籲把台灣納入印太經濟架構；經濟部長王美花指出，經濟部有相關直接管道可與美方溝通，會一步步進行，這也顯示美國對台支持，且理解台灣在供應鏈中的重要性。

繼200位眾議員3月30日聯名致函拜登（Joe Biden）政府財經官員，呼籲邀台參與印太經濟架構（IPEF）後，參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨首席議員里契（Jim Risch）5月18日也帶領50名跨黨派參議員，致函拜登本人作出同樣呼籲。

美國議員們在信中表示，在國會專注提升美國與中國有效競爭能力之際，他們雖很高興看到行政部門推進印太戰略，但對於IPEF不會納入台灣仍感關切。

王美花今天赴立法院經委會，進行「2022年下半年全球、亞太及台灣整體經濟、金融情勢展望與分析」專題報告，並備質詢。

民進黨立委陳亭妃表示，除美國議員說若將台灣排除於IPEF，會扭曲全球、地區經濟架構，韓國也已正式表態要加入由美國推動的IPEF，韓國總統尹錫悅規劃以視訊方式參與成立宣言，這2個消息一出，讓人想問「那台灣呢」？

王美花指出，最近確實有IPEF相關討論，感謝美國參院、眾院議員支持，這表示美國兩黨對台灣的支持，也顯示美國理解台灣在供應鏈中的重要性，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也說IPEF將是開放且具包容性，經濟部有直接管道與美方密切了解相關進展。

陳亭妃進一步詢問，經濟部對於台灣加入IPEF的信心指數？王美花表示，美國政府、產業理解台灣重要性，對台灣而言是正面的，IPEF先成立，後續具體細節會一步步推進，經濟部也會持續掌握。（編輯：楊凱翔）1110519