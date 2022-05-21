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首頁 / 政治

鄧振中戴琪APEC部長會議期間見面 數週內將再會談

2022/5/21 10:09（5/21 10:20 更新）
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（中央社記者賴于榛台北21日電）行政院政委鄧振中與美國貿易代表戴琪昨天在「APEC貿易部長會議」期間舉行雙邊會談，議題觸及APEC、WTO與台美經貿，且預計數週內再度舉行會談。鄧振中今天說，面對面討論，對增進經貿關係有幫助。

睽違2年的APEC部長級實體會議於泰國舉行，行政院政務委員兼總談判代表鄧振中昨天率團出席，並與戴琪舉行雙邊會談。

行政院經貿談判辦公室辦公室今天發布新聞稿指出，鄧振中表示，很高興能夠在APEC會議前與戴琪交換意見，這也是戴琪就任1年多來，首次有面對面討論的機會，對增進雙方經貿關係十分有幫助。

鄧振中說，2人談論議題相當廣泛，包括APEC、世界貿易組織（WTO）及台美雙邊經貿等，都能有充分且深入的意見交換，雙方也談及各種可行的方法，將一起努力來提升台美雙邊經貿發展。

礙於會談時間有限，經貿辦表示，雙方都指示團隊人員做好充分準備，未來數週內，鄧振中將與戴琪再次會談，並共同找到具體可行的方式提升美台雙邊經貿關係。（編輯：郭無患）1110521

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