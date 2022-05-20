拜登就任後首度亞洲行 與中國互別苗頭意味濃

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（中央社台北20日電）美國總統拜登今天凌晨啟程展開亞洲行，首站訪問韓國，22日至24日訪問日本，這是拜登就任後首度訪問亞洲，目的在團結美國的同盟國，加強對亞太的關注，與中國互別苗頭的意味濃。

日本放送協會（NHK）報導，拜登（Joe Biden）於美東時間19日中午過後（台灣時間20日凌晨0時許）從華府近郊的美軍基地搭乘專機啟程，預定今天下午抵達韓國，21日與韓國總統尹錫悅高峰會談。

拜登22日抵達日本，23日與日本首相岸田文雄在東京高峰會談。24日出席在東京與澳洲、印度和日本領袖共同召開第2次四方安全對話（Quad）領袖面對面峰會。

訪日期間，預定表明成立由美國主導的新經濟圈，建構 印太經濟架構 IPEF小百科 印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。 架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。 看更多 關閉 （IPEF），以與中國互別苗頭。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）之前表示，拜登將利用這次亞洲行的機會在印太地區確定美國領導地位。

日本時事社今天報導，在北韓有進行核試和試射長程彈道飛彈徵兆之際，拜登還是展開就任以來首度亞洲行。拜登啟程前在白宮表示，歐洲和亞洲的美國同盟國將使得世界變得更強、更安全。

蘇利文在美國總統專機「空軍一號」機內對媒體言及拜登這次訪問韓日，確實有風險，因為北韓有可能進行核試或試射飛彈。他警告，這樣的挑釁行為只會讓美國增強守護同盟國的意志，美國也已將這樣的想法傳達給中國知曉。（編輯：郭中翰）1110520