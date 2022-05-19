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拜登亞洲行前夕 蘇利文楊潔篪通話談美中特定議題

2022/5/19 01:30
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（中央社記者江今葉華盛頓18日專電）在美國總統拜登出發前往亞洲訪問前夕，白宮國家安全顧問蘇利文今天與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話，討論區域安全、核不擴散、烏克蘭戰爭與美中關係特定議題。

拜登（Joe Biden）預計在20日出發前往韓國與日本訪問，這是拜登上任後首度的亞洲訪問行程。期間將分別與韓國新任總統尹錫悅、日本首相岸田文雄舉行雙邊會議，訪日期間也會與澳洲、印度和日本領袖召開四方安全對話（Quad）。

在拜登出發前夕，蘇利文（Jake Sullivan）與楊潔篪率先通話。

白宮國安會透過新聞稿表示，這次通話是延續兩人3月14日在羅馬的會談，主要聚焦在安全與核不擴散議題。蘇利文與楊潔篪針對俄羅斯對烏克蘭戰爭，以及美中關係特定議題進行討論。

蘇利文與楊潔篪3月在羅馬舉行長達7小時的會談。根據美方資深官員會後轉述，美方高度憂慮中俄結盟，並向中方預告援俄的「可能後果」；此外，蘇利文也重申美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策，並關切北京在台海的挑釁舉動。（編輯：陳正健）1110519

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