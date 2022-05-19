楊潔篪與蘇利文通話 批美國打「台灣牌」

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（中央社台北19日電）中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪18日與白宮國家安全顧問蘇利文通話。央視報導，楊潔篪告訴蘇利文，美方若執意打「台灣牌」，必將把局勢引向危險境地。

另據新華社，楊潔篪強調，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感、最核心的問題，呼籲美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。

據官媒央視新聞消息，楊潔篪向蘇利文（Jake Sullivan）表示，近來美方在台灣問題上的實際行動與表態大相徑庭，如美方執意打「台灣牌」，在錯誤道路上越走越遠，必將把局勢引向危險境地。中方必將採取堅定行動維護自身主權和安全利益，「我們說到做到」。

楊潔篪並說，中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）就中美關係達成重要共識，雙方要切實落實好。

他表示，同時必須指出的是，一段時間以來，美方採取一系列干涉中國內政、損害中方利益的錯誤言行，中方對此堅決反對並予以有力應對。美方應當言行一致，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

報導並指，雙方還針對烏克蘭、朝鮮半島局勢等國際地區問題交換了意見。

拜登預計在20日出發前往韓國與日本訪問，展開亞洲行。在拜登出發前夕，據央視報導，楊潔篪與蘇利文應約通話。

白宮國安會透過新聞稿表示，這次通話是延續兩人3月在羅馬的會談，聚焦安全與核不擴散等議題。蘇利文與楊潔篪針對俄羅斯對烏克蘭戰爭及美中關係特定議題進行討論。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110519