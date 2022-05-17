美日峰會後聯合文件 傳明載加強合作因應台海局勢

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（中央社台北17日電）美國總統拜登預定22日至24日訪問日本，23日將與日本首相岸田文雄在東京舉行高峰會。日媒報導，高峰會將討論有關東海、台灣海峽的議題，強調美日在東海、台海加強合作因應。

日本共同社報導，日本政府相關人士今天透露，拜登與岸田預定23日將東海、台海的議題與俄羅斯對烏克蘭的侵略一併探討，表明美日有必要加強合作，並將此事明確載入高峰會後的聯合文件。

報導說，由地處東亞的日本對外發訊，具有牽制中國的目的。對於美國主導的經濟圈構想「印度太平洋經濟架構」（IPEF），岸田傾向表達歡迎及支持之意。

對岸田而言，23日將是他與拜登首度舉行面對面會談。

共同社日前報導，鑑於中國軍力增強，東亞局勢日益嚴峻，美日兩國政府考慮在經濟安全保障領域上深化合作，正磋商在美日峰會後發表聯合聲明。除了載入有關加強合作研發及生產半導體一事外，也將言及在數位網路、航太等新的國防領域上加強合作。（編輯：韋樞）1110517