拜登：壓低通膨列施政優先要務 考慮取消對中關稅

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美國總統拜登10日表示，壓低通膨是「國內施政優先要務」，並考慮解除對中國進口的關稅。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國遭遇40年最嚴重的通膨，總統拜登今天告訴美國人他苦民所苦，壓低通膨是「國內施政優先要務」，指示聯邦準備理事會（Fed）致力解決，並考慮解除對中國進口的關稅。

拜登在白宮演說表示：「聯準會應該盡其職責，他們會做好工作。我認為通膨是當前最大的經濟挑戰，我想他們也這樣認為。」

現在物價上漲速度是1980年代初期以來最快，對美國準備從Covid疫情封城後復甦的樂觀氣氛潑了冷水，也重創拜登支持度。

拜登表示，物價高漲主要是全球製成品供應鏈出現缺口，因為不同國家正以不同速度重啟經濟。

他說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）決定入侵烏克蘭導致能源市場價格飆高，嚴重破壞烏克蘭出口農產品的能力，而這場戰爭的影響，也波及到美國經濟。

這位民主黨籍的總統直接對美國人喊話說：「我知道你們很挫折…相信我，我真的瞭解這種挫折感。」

共和黨人怪罪拜登，在疫情封城高峰期對美國經濟挹注數以十億計美元的政策導致了通膨。

但白宮表示，那些方案有效挽救了國家免於災難性衰退。

也有人對拜登施壓，要他解除關稅，讓進口成本較低廉來壓低美國飆升的通膨。

拜登今天演說時並未宣布新政策措施，但表示會考慮解除川普時代對中國制定的關稅，作為壓低物價的方法。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110511